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"Трагедия на всю Украину": в винницкой школе забаррикадировали первоклашек

6 сентября 2021, 17:10
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Городское управление образования в целях экономии на учительнице и буквально забаррикадировали класс партами.

Парты расставлены так близко друг к другу, что сидеть невозможно / Соцсети

В Винницкой школе №21 вспыхнул скандал. А все из-за того, что городские власти решили сэкономить и намеренно сократили одну ставку учителя младших классов. Таким образом они "по самое не хочу" загрузили другой класс и теперь ученикам просто негде пройти.

Вопиющий случай получил огласку в Сети благодаря матери одного из учеников этого класса Ирине Витвицкой. В группе "Родители SOS" разгорелся настоящий бум комментариев.

По словам женщины, детей забаррикадировали в классе. Парты НУШ разместили насколько близко друг от друга, что детям даже сидеть за ними тесно.

"У нас нет расстояния до задней стены шкафы, хоть должно быть 65 см. У нас нет проходов между частью парт заднего ряда, а там где есть - они максимум 40 см (должны быть 50). Дети втиснуты в промежутки 20-25 см (должно быть 50) и их колени упираются в переднюю стенку парты. При любой экстренной эвакуации это будет еще одна трагедия на всю Украину ", - написала Витвицкая.

Женщина уже успела ознакомиться с соответствующим законом Украины, в котором четко прописаны ограничения по количеству детей в классе до 30. Также она выяснила, что площадь их класса может вместить только 22 ученика. А их на сегодняшний день - 36.

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"Рядом у нас пустой класс. Просто пустой. Это - абсурдно. Это - смешно. Это - несправедливо и больно. Потому что город не хочет утвердить нам два первых класса и согласовать финансирование еще одной ставки учителя. Вместо того, оно 31 августа освобождает из нашей школы "лишнего" учителя. Мы месяц писали обращения, были трижды в отделе образования. Нам говорили, что в нашу школу не идут из-за низкого уровня образования", - поделилась женщина.

Также по ее словам, родители уже обратились в Министерство образования.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове мать 3 месяца не выпускала из квартиры собственную дочь. Тревогу забили педагоги школы, в которой так и не появилась девочка. Более того, они не смогли связаться ни с ребенком, ни с мамой. Не получив ответа, педагоги пришли к девочке прямо домой. Однако им никто не открыл дверь. При этом, соседи также отказались рассказать, что происходит на самом деле.

Также в понедельник, 6 сентября, в Полтавской школе №11 произошло ЧП. Бывшая ученица пробралась в учреждение и расстреляла педагогов. 19-летняя девушка стреляла из арбалета. В результате, учителя получили такие ранения, что их госпитализировали в больницу.

viber
школы новости Винницы
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