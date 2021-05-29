"Трагическое ВНО": на Тернопольщине умер директор школы – названа возможная причина

Евгений Лис умер / Скриншот с school1mk.ucoz.ua

Скончался директор общеобразовательной школы I-III ступеней №1, расположенной в городе Зборов Тернопольской области Евгений Лис.

Лис умер в пятницу, 28 мая, говорится на странице Молодежного медиацентра Зборовской громады в Facebook.

Директор школы скончался во время проведения внешнего независимого оценивания по математике, сообщает Галас.

Издание отметило, что руководитель учебного заведения нес ответственность за проведение ВНО. Предварительная причина смерти Лиса – инфаркт.

Евгений Лис скончался / Скриншот

Справка. Евгений Лис стал директором зборовской школы №1 в августе 1997, пишет school1mk.ucoz.ua. Лис был учителем-методистом высшей квалификационной категории. Его три раза избирали депутатом Тернопольского областного совета.

В 1993 году окончил обучение во Львовском государственном университете им. Ивана Франко. Обучался на историческом факультете. В 2001 году завершил обучение в варшавской Академии местного развития.