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Трамп проведет сильные переговоры с Путиным, Байден ему подыграл - Bloomberg

Даяна Швец
20 ноября 2024, 13:02обновлено 20 ноября, 14:16
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Многие обвинили действующего президента в обострении ситуации в Украине.
Путин, Трамп, Байден
Байден предоставляет Трампу варианты в виде украинских преимуществ, / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем пишет Bloomberg:

  • Байдена раскритиковали из-за разрешения Украине бить по территории РФ
  • Решение Байдена усилило переговорную позицию Киева
  • Байден на самом деле помог Трампу в будущем диалоге с Путиным

Решение Байдена позволить Украине использовать американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории наделало много шуму как в Кремле, так и в кругах США.

Однако, как утверждают аналитики издания Bloomberg, Байден наоборот оказал Трампу большую услугу, усилив позиции Штатов на переговорах с Путиным.

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На Байдена полились тонны критики

Сторонники Трампа мигом раскритиковали Байдена, утверждая, что эскалация конфликта в переходный период удивила даже экспертов. К примеру, Дональд Трамп-младший заявил в соцсетях, что Джо Байден, представляющий интересы Военно-промышленного комплекса, якобы стремится начать Третью мировую войну, прежде чем его отец сможет восстановить мир.

Не секрет, что ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 190 миль. На прошлой неделе Украина впервые применила их для атаки на склад боеприпасов в России. Великобритания и Франция, предоставившие Украине аналогичное вооружение, могут теперь последовать примеру США.

Эскалация или стратегический шаг?

Хотя поставка ATACMS не станет решающим фактором на фронте, решение Байдена вызвало споры.

Его критики утверждают, что это может быть попыткой усложнить планы Трампа, который обещал быстро завершить войну. Однако сам Байден называет этот шаг вполне логичным ответом на действия Путина.

"Формальной причиной для изменения политики Байдена стал шаг Путина, который первым повысил ставки, пригласив Северную Корею присоединиться к конфликту на стороне России. Российские и северокорейские войска готовят контратаки в Курской области. Кроме того, россияне усилили бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины, пытаясь сделать предстоящую зиму для украинцев холодной, темной и смертельно опасной", - пишет издание.

Угроза ядерной эскалации

Ситуацию также обостряет и то, что после разрешения Украине на дальние удары Путин обновил ядерную доктрину РФ. Издание отмечает, что с 2022 года Байден старается избегать прямого конфликта с Россией, чтобы не допустить применения ядерного оружия.

"Однако сейчас Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия, так как это подорвет поддержку Китая и Глобального Юга, а также ухудшит отношения с Трампом, которые оба лидера считают важными", - утверждают аналитики.

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ATACMS - что известно / Инфографика Главреда

Подготовка к передаче власти

Много экпертов предъявляют Байдену, почему он не принял решение о ракетах раньше и считают такой шаг запоздалым.

Однако, по мнению Bloomberg, Байден, скорее всего, разрешил использование ATACMS, чтобы усилить позиции Украины до вступления в должность нового президента. Таким образом он подыграл Трампу, ведь это решение позволяет уже начать переговоры с более сильной позицией.

"И хотя некоторые предполагают, что Байден пытается обезопасить американскую политику от влияния Трампа, вероятнее всего, он действует ответственно, передавая власть следующему президенту. Байден создает для Трампа условия для переговоров, которые могут оказаться более продуктивными", - утверждает издание.

Путин в ожидании сделки с Трампом

В свою очередь диктатор Путин надеется, что Трамп, заняв пост президента, пойдёт на уступки в отношении ослабленной Украины.

Однако, как можно проанализировать теперь, Байден предоставил Киеву дополнительные возможности, вставив палки в колеса планам Кремля.

Усиление Украины делает её равноправным участником будущих переговоров, что не устраивает Москву.

Эти шаги Байдена, возможно, и не понравились сторонникам Трампа, но они создают более стабильную основу для будущих переговоров о мире.

Байден дал разрешение на удары вглубь РФ - что известно

В воскресенье, 17 ноября, Главред сообщил, что Байден дал разрешение Украине на удары по России ракетами большой дальности.

В свою очередь эксперт Олег Жданов дал неожиданный ответ, действительно ли даст Байден ракеты для ударов вглубь РФ. Он предполагает, что Украину ждут крупные поставки военной помощи США.

Кроме того, названы военные "мишени" для ВСУ для ударов ATACMS по целям в РФ. Если говорить о Курской области, то это, скорее всего, будут удары на оперативную глубину, с тем чтобы обеспечить уничтожение логистических путей поставок войск, которые там могут вести боевые действия, склады оперативного уровня и другие объекты.

Больше о политики США:

Издание Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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