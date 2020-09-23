Трамповские соколы в небе - над городами Украины пролетели американские самолеты

Состоялись стратегические командно-штабные украинско-американские учения Объединенные усилия 2020.
В среду, 23 сентября 2020 года в небе над Киевом на малой высоте совершили тренировочный полет новейшие самолеты-конвертопланы модели CV-22B Osprey из состава Военно-воздушных сил США.
Об этом сообщается на официальной странице посольства США в Украине в Twitter.
CV-22B пролетели возле арки Дружбы Народов и вдоль Днепра. Кроме того, Американские самолеты в небе 23 сентября также видели жители Черкасс, Херсона, Запорожья, Днепра и Полтавы.
Полеты конвертопланов Osprey стали частью стратегических командно-штабных украинско-американских учений Объединенные усилия 2020.
В частности, как сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины, украинские и американские военные отрабатывали дозаправку самолетов в воздухе.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил - Украина в ответ на российские учения Кавказ-2020, которые пройдут у украинских границ в сентябре, проведет свои военные маневры.
- По его словам, риск российской военной угрозы в направлении Херсонской и Николаевской областей присутствует, однако украинская армия контролирует ситуацию в данных регионах и не позволит реализовать агрессию со стороны РФ.