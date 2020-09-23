Трамповские соколы в небе - над городами Украины пролетели американские самолеты

Конвертопланы CV-22B Osprey / посольство США в Украине

В среду, 23 сентября 2020 года в небе над Киевом на малой высоте совершили тренировочный полет новейшие самолеты-конвертопланы модели CV-22B Osprey из состава Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщается на официальной странице посольства США в Украине в Twitter.

CV-22B пролетели возле арки Дружбы Народов и вдоль Днепра. Кроме того, Американские самолеты в небе 23 сентября также видели жители Черкасс, Херсона, Запорожья, Днепра и Полтавы.

Полеты конвертопланов Osprey стали частью стратегических командно-штабных украинско-американских учений Объединенные усилия 2020.

В частности, как сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины, украинские и американские военные отрабатывали дозаправку самолетов в воздухе.

Напомним, ранее Главред сообщал: