Трамваи и троллейбусы стали: в мегаполисах Украины прошла волна отключений света

В Киеве, а также в других крупных городах Украины случились аварийные отключения света, сообщают коммунальщики и местные жители.

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В Киеве из-за отключения электричества есть проблемы с движением троллейбусом / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

По Украине прокатилась волна аварийных отключений электричества. В Киеве проблемы со светом в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах, сообщают представители компании "ДТЭК Киевские электросети".

"Наши энергетики возобновляют электроснабжение 15 домов улиц Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П.Орлика. Аварийное отключение произошло в 12:28. Специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу заживили 33 обесточенных дома", - рассказали они.

Кроме того, в Киеве уже возникли перебои с движением электротранспорта. По данным КП "Киевпасстранса":

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задерживается движение трамваев №1, 3, 14, 15 по ул. Героев Севастополя;

задерживается движение троллейбусов №22, 27, 30, 42д по ул. А.Довженко.

Причиной проблем называют коммунальщики называют аварийное отключение со стороны госкомпании "Укрэнерго".

Далее –в некоторых районах Харьковщины и Харькова тоже исчез свет. Проблемы с электричество есть в Слободском и Салтовском районе. Как пояснили в "Харьковоблэнерго", временные отключения связаны со срабатыванием защитной автоматики.

Также в Днепре наблюдаются экстренные отключения электроэнергии сообщили в Днепропетровской области. В частности, свет частично пропал в Павлограде и в Днепре.

"Уважаемые потребители! В Днепропетровской области происходят экстренные отключения электроэнергии. Напряжение на наши сети пока не подается", - сообщили в компании ЦЭК.

Кроме того, из-за аварийного отключения света без напряжения остались четыре тяговые подстанции. Поэтому трамвай №11 и троллейбус №2 прекратили движение. Троллейбусы №16, №19, №21 курсируют до площади Космическая.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Офицер убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения.

Кроме того, захватчики будут продолжать бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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