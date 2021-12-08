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Третья доза прививки в январе и новая вспышка COVID-19: Украина продолжает борьбу с вирусом

8 декабря 2021, 10:13
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Чем больше в стране людей, которые сделали прививки против коронавируса, тем меньше должно быть осложнений в ходе новой волны, сказал Михаил Радуцкий.

вакцина вакцинация
В Украине более 40% взрослого населения вакцинировались от коронавируса - Радуцкий / Getty

Министерство здравоохранения прогнозирует запуск бустерной вакцинации третьей дозой прививки против COVID-19 в середине января 2022 года. Укол будут рекомендовать группам риска. Мера не связана с новым штаммом Омикрон. Государство готовится к новой волне коронавируса в конце зимы – начале весны и ожидает меньше осложнений в связи с вакцинацией более 40% взрослого населения страны двумя дозами прививки. Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Как сообщает Суспільне, бустерную вакцинацию в Украине планируют запустить в середине января следующего года. Инициатива не связана с появлением нового штамма COVID-19 Омикрон.

"Бустерную дозу Минздрав планирует сделать с середины января для групп риска. Но это не связано с "Омикроном", а просто третья бустерная доза", - сказал Радуцкий.

По его словам, по данным на 7 декабря в стране не было установлено случаев нового штамма Омикрон. Есть сведения, согласно которым Омикрон более заразен, но не провоцирует такого тяжелого течения заболевания, как вариант Дельта. Однако такие данные пока не точные.

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"Сегодня есть данные не очень плохие, вроде "Омикрон", да, он очень заразен, но не дает такого тяжелого течения болезни, как давала "Дельта". Это еще не точные данные, чтобы не было воспринято как официальное", - отметил он.

Также парламентарий добавил, что Минздрав уже готовится к новой вспышке COVID-19 в Украине в конце зимы. Следующая волна должна быть не такой критичной для страны, так как более 40% взрослого населения вакцинированы. Всплеск заболеваемости ожидается в конце зимы – в начале весны.Читайте такжеВ Украине снизились темпы вакцинации: уколов против COVID-19 стало в три раза меньше

"Сегодня Минздрав готовится к следующей волне. У нас уже сегодня в 16 областях Украины более 40 процентов взрослого населения вакцинировано двумя дозами. Поэтому мы надеемся, что следующая волна, которая, по всем прогнозам, начнется в конце зимы — в начале весны, уже не будет такой критической как сейчас", - рассказал нардеп.

Также он добавил, что чем больше вакцинированных, тем меньше должно быть осложнений. Минздрав, в свою очередь, продолжает подготовку больниц для помощи людям в тяжелых случаях заболеваемости коронавирусом.

"Чем больше вакцинированных, тем меньше осложнений. Я думаю, волна не будет столь интенсивной, но она все равно будет. Минздрав уже сегодня продолжает расширение возможностей наших больниц для помощи гражданам Украины именно во время тяжелых случаев заболеваемости коронавирусом", - подчеркнул Михаил Радуцкий.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Минздраве в ноябре заявили о статистике, по данным которой каждый третий житель Украины вакцинировался против COVID-19. В ведомстве фиксировали рост спроса на прививку от коронавируса и прогнозировали продолжение повышенного спроса на вакцинацию и в дальнейшем.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что показатели по вакцинации от коронавируса в Украине в ноябре стремительно возросли. За прошлый месяц сделали 7,1 млн прививок.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине не будет массовой обязательной вакцинации от коронавируса. Однако в Минздраве намерены и в дальнейшем расширять список профессий, для работников которых вакцинация против COVID-19 будет обязательной.

Ранее Минздрав расширил список профессий, работники которых должны вакцинироваться в обязательном порядке. Среди них оказались сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и работники предприятий критической инфраструктуры. Решение вступит в силу 9 декабря.

viber
Минздрав Михаил Радуцкий коронавирус в Украине вакцинация от коронавируса
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