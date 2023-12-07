Тревожная весть: западная помощь Украине упала до рекордного уровня

Помощь Украине от западных партнеров упала до рекордного уровня с января 2022 года. Кильский институт мировой экономики утверждает, что из 42 стран-доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние несколько месяцев.
Согласно исследованию, такой уровень помощи является самым низким с начала войны против России. Украина получила на 87% менше, чем до этого.
В институте выяснили, что новые партии помощи, начиная с августа, были довольно скромными, их стоимость составляла 2,11 миллиарда евро, в то время как в аналогичный период прошлого года помощи поступило на 16 миллиардов евро.
На данный момент главными союзниками и донорами Украины является США, Германия, страны Северной и Восточной Европы, которые безустанно продолжают предоставлять и финансовую, и военню помощь.
Основными партнерами остаются:
- Хорватия
- Финляндия
- Германия
- Швейцария
- Канада
- Великобритания
Что будет дальше
Директор центра исследований Кильского института Кристофер Требеш заявил, что неуверенность касательно дальнейшей помощи США оставляет Украине надежды только на утверждение ЕС обещанного пакета помощи в 50 миллиардов евро.
"Дальнейшая отсрочка однозначно укрепит позиции Путина", - отметил он.
В целом, давать прогнозы на развитие событий аналитики пока не спешат, ведь помощь от США сокращается, а помощь от Европы ещё не утверждена.
Помощь Украине
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 6 декабря объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщил государственный секретарь США, Энтони Блинкен. Администрация Байдена объявила о выделении 175 миллионов долларов дополнительной помощи Украине. Об этом Байден объявил во время своего выступления в Конгрессе. Без одобрения Конгресса дополнительного финансирования национальной безопасности этот пакет может стать одной из последних мер по оказанию помощи.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что нельзя допустить прекращения поддержки Украины и страна-оккупант Россия должна потерпеть поражение. Если США этого не обеспечат, по словам Блинкена, директор Кремля Владимир Путин получит возможность действовать безнаказанно – ситуация откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру.
Также, Белый дом предупредил Конгресс, что помощь Украине заканчивается, поэтому необходимо принять срочное решение. Однако лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы его партия голосовала против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю.
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