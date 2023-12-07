Тревожная весть: западная помощь Украине упала до рекордного уровня

Помимо тревожных новостей из Сената США, где Украине заблокировали помощь, поступила неприятная новость из немецкого научно-исследовательского института.

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Западная помощь Украине упала до рекордного уровня / коллажэ: Главред, фото: УНИАН

Помощь Украине от западных партнеров упала до рекордного уровня с января 2022 года. Кильский институт мировой экономики утверждает, что из 42 стран-доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние несколько месяцев.

Согласно исследованию, такой уровень помощи является самым низким с начала войны против России. Украина получила на 87% менше, чем до этого.

В институте выяснили, что новые партии помощи, начиная с августа, были довольно скромными, их стоимость составляла 2,11 миллиарда евро, в то время как в аналогичный период прошлого года помощи поступило на 16 миллиардов евро.

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На данный момент главными союзниками и донорами Украины является США, Германия, страны Северной и Восточной Европы, которые безустанно продолжают предоставлять и финансовую, и военню помощь.

Основными партнерами остаются:

Хорватия

Финляндия

Германия

Швейцария

Канада

Великобритания

Что будет дальше

Директор центра исследований Кильского института Кристофер Требеш заявил, что неуверенность касательно дальнейшей помощи США оставляет Украине надежды только на утверждение ЕС обещанного пакета помощи в 50 миллиардов евро.

"Дальнейшая отсрочка однозначно укрепит позиции Путина", - отметил он.

В целом, давать прогнозы на развитие событий аналитики пока не спешат, ведь помощь от США сокращается, а помощь от Европы ещё не утверждена.

Помощь Украине

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 6 декабря объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщил государственный секретарь США, Энтони Блинкен. Администрация Байдена объявила о выделении 175 миллионов долларов дополнительной помощи Украине. Об этом Байден объявил во время своего выступления в Конгрессе. Без одобрения Конгресса дополнительного финансирования национальной безопасности этот пакет может стать одной из последних мер по оказанию помощи.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что нельзя допустить прекращения поддержки Украины и страна-оккупант Россия должна потерпеть поражение. Если США этого не обеспечат, по словам Блинкена, директор Кремля Владимир Путин получит возможность действовать безнаказанно – ситуация откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру.

Также, Белый дом предупредил Конгресс, что помощь Украине заканчивается, поэтому необходимо принять срочное решение. Однако лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы его партия голосовала против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю.

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