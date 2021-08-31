Туристы из Украины могут путешествовать в 35 стран ЕС: условия въезда

Сейчас для украинцев без требования ПЦР-теста и сертификата о вакцинации открыты три страны.
По состоянию на сегодняшний день, 31 августа, туристы из нашей страны могут запросто путешествовать в 35 стран Европы. А для того, чтобы попасть в три страны ЕС, не понадобиться COVID-сертификат или результат ПЦР-теста, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В ведомстве добавили, что последний день лета не означает окончания сезона путешествий.
Сейчас для украинцев без требования ПЦР-теста и сертификата о вакцинации открыты три страны:
- Албания,
- Эстония
- Испания.
При этом для въезда в Исландию и Чехию потребуется только сертификат о вакцинации.
Кроме того, 30 стран Европы разрешат въезд при наличии ПЦР-теста или полной вакцинации, а именно:
- Австрия,
- Бельгия,
- Болгария,
- Босния и Герцеговина,
- Великобритания,
- Греция,
- Дания,
- Ирландия,
- Италия,
- Кипр,
- Латвия,
- Литва,
- Люксембург,
- Мальта,
- Молдова,
- Нидерланды,
- Германия,
- Северная Македония,
- Португалия,
- Румыния,
- Сербия,
- Словакия,
- Словения,
- Венгрия,
- Финляндия,
- Франция,
- Хорватия,
- Черногория,
- Швейцария,
- Швеция.
В МИД подчеркнули, что правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.
"Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом - эти и многие другие нюансы очень важны и могут варьироваться от страны к стране", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Европейской комиссии оценили перспективы членства Украины в Европейском союзе.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.