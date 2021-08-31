Туристы из Украины могут путешествовать в 35 стран ЕС: условия въезда

35 стран Евросоюза впускают украинцев / УНИАН

По состоянию на сегодняшний день, 31 августа, туристы из нашей страны могут запросто путешествовать в 35 стран Европы. А для того, чтобы попасть в три страны ЕС, не понадобиться COVID-сертификат или результат ПЦР-теста, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В ведомстве добавили, что последний день лета не означает окончания сезона путешествий.

Сейчас для украинцев без требования ПЦР-теста и сертификата о вакцинации открыты три страны:

Албания,

Эстония

Испания.

При этом для въезда в Исландию и Чехию потребуется только сертификат о вакцинации.

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Кроме того, 30 стран Европы разрешат въезд при наличии ПЦР-теста или полной вакцинации, а именно:

Австрия,

Бельгия,

Болгария,

Босния и Герцеговина,

Великобритания,

Греция,

Дания,

Ирландия,

Италия,

Кипр,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Молдова,

Нидерланды,

Германия,

Северная Македония,

Португалия,

Румыния,

Сербия,

Словакия,

Словения,

Венгрия,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

Черногория,

Швейцария,

Швеция.

В МИД подчеркнули, что правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

"Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом - эти и многие другие нюансы очень важны и могут варьироваться от страны к стране", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Европейской комиссии оценили перспективы членства Украины в Европейском союзе.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.