У Авакова рассказали, будут ли уступки владельцам "евроблях"

Ситуацию прокомментировал советник руководителя МВД Владимир Мартыненко.
Владимир Мартыненко, советник руководителя МВД Украины Арсена Авакова, публично заявил, что власти страны не намерены выполнять новые требования владельцев машин на европейских номерах ("евроблях").
Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала Дом. По мнению Мартыненко, за последние два года государство максимально шло навстречу владельцам автомобилей с еврономерами, однако больше никаких уступок не будет.
"Давайте говорить открыто и честно: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этим нормативным пробелом многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства", ‒ отметил чиновник.
По словам Мартыненко, украинцев, которые нарушают закон именно таким образом, в последнее время стало крайне много. Они объединяются в политические / социальные группы. Кабмин и Рада обеспечили им и льготный период перерегистрации и отсрочили штрафы, отметил советник руководителя МВД.
"Но если абсолютно все их требования выполнить, то завтра-послезавтра появятся новые", - добавил Мартыненко.
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Евробляхи - что было ранее:
- Кабинет министр согласовал законопроект, который позволяет привлекать к ответственности владельцев машин на европейских номерах.
- Позднее, 5 ноября, возле здания Верховной Рады произошли столкновения протестующих-"евробляхеров" с правоохранителями.