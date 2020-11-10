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У Авакова рассказали, будут ли уступки владельцам "евроблях"

10 ноября 2020, 09:18

Ситуацию прокомментировал советник руководителя МВД Владимир Мартыненко.

Евробляха
Евробляха / УНИАН

Владимир Мартыненко, советник руководителя МВД Украины Арсена Авакова, публично заявил, что власти страны не намерены выполнять новые требования владельцев машин на европейских номерах ("евроблях").

Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала Дом. По мнению Мартыненко, за последние два года государство максимально шло навстречу владельцам автомобилей с еврономерами, однако больше никаких уступок не будет.

"Давайте говорить открыто и честно: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этим нормативным пробелом многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства", ‒ отметил чиновник.

По словам Мартыненко, украинцев, которые нарушают закон именно таким образом, в последнее время стало крайне много. Они объединяются в политические / социальные группы. Кабмин и Рада обеспечили им и льготный период перерегистрации и отсрочили штрафы, отметил советник руководителя МВД.

"Но если абсолютно все их требования выполнить, то завтра-послезавтра появятся новые", - добавил Мартыненко.

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