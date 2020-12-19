У главной елки Украины произошел пожар: стала известна причина

В Киеве на Софийской площади сразу после торжественного зажжения главной елки страны, вспыхнуло украшение на новогоднем дереве. Возгорание оперативно ликвидировали.

Как сообщают журналисты, сразу после праздничного зажжения главной елки люди начали запускать фейерверки.

В связи с этим, загорелся, по одной информации, дождик на елке, а потом перестала светиться часть гирлянд, которые шли к елке. По другой информации, вспыхнуло украшение на дереве.

Спасатели оперативно среагировали и потушили огонь. Никто не пострадал.

Главная елка страны - о чем ранее сообщал Главред:

В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Когда фото новогодней красавицы попало в соцсети, грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.

Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.