У Кличко увеличили поддержку военной разведки на 85 млн грн - ГУР

https://glavred.info/ukraine/u-klichko-uvelichili-podderzhku-voennoy-razvedki-na-85-mln-grn-gur-10513849.html Ссылка скопирована

Городская власть Киева направила на поддержку военной разведки дополнительно уже почти 85 млн грн. На эти средства будут приобретены вооружение и специальное оборудование. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В рамках поддержки Сил безопасности и обороны государства депутаты Киевского городского совета дополнительно выделили 24,6 миллиона гривен для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Соответствующие изменения в бюджет столицы были приняты 3 октября 2023 года. Итого, вместе с 60 миллионами гривен, которые были направлены для военных разведчиков 31 августа, общая сумма дополнительной финансовой помощи для ГУР МО Украины со стороны городской власти Киева составила 84, 6 миллиона гривен", - сообщают у Буданова.

В ведомстве отмечают, что деньги киевлян будут направлены на усиление боевых возможностей подразделений разведчиков.

видео дня

"Средства налогоплательщиков из столичной казны будут потрачены на закупку оружия и специального оборудования, чтобы усилить возможность украинских воинов-разведчиков давать отпор российским захватчикам. Спасибо громаде и городскому совету Киева!" - отметили в ГУР.

Также сообщается, что в рамках целевой программы "Защитник Киева" на 2022-2024 годы в городском бюджете столицы предусмотрено 250 миллионов гривен для украинской военной разведки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Киев в этом году предусмотрел и уже направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен. На октябрьской сессии Киевсовет дополнительно выделил защитникам более 1,5 млрд грн. Дополнительную помощь получат подразделения ВСУ, Нацгвардии и добровольческие формирования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.