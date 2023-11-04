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У Кличко увеличили поддержку военной разведки на 85 млн грн - ГУР

Олег Макаров
4 ноября 2023, 09:14
ГУР

Городская власть Киева направила на поддержку военной разведки дополнительно уже почти 85 млн грн. На эти средства будут приобретены вооружение и специальное оборудование. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В рамках поддержки Сил безопасности и обороны государства депутаты Киевского городского совета дополнительно выделили 24,6 миллиона гривен для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Соответствующие изменения в бюджет столицы были приняты 3 октября 2023 года. Итого, вместе с 60 миллионами гривен, которые были направлены для военных разведчиков 31 августа, общая сумма дополнительной финансовой помощи для ГУР МО Украины со стороны городской власти Киева составила 84, 6 миллиона гривен", - сообщают у Буданова.

В ведомстве отмечают, что деньги киевлян будут направлены на усиление боевых возможностей подразделений разведчиков.

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"Средства налогоплательщиков из столичной казны будут потрачены на закупку оружия и специального оборудования, чтобы усилить возможность украинских воинов-разведчиков давать отпор российским захватчикам. Спасибо громаде и городскому совету Киева!" - отметили в ГУР.

Также сообщается, что в рамках целевой программы "Защитник Киева" на 2022-2024 годы в городском бюджете столицы предусмотрено 250 миллионов гривен для украинской военной разведки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Киев в этом году предусмотрел и уже направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен. На октябрьской сессии Киевсовет дополнительно выделил защитникам более 1,5 млрд грн. Дополнительную помощь получат подразделения ВСУ, Нацгвардии и добровольческие формирования.

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