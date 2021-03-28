У Кравчука озвучили важную дату по перемирию на Донбассе

Арестович озвучил план перемирия на Донбассе / УНИАН

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что ко вторнику 30 марта должны быть результаты переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"Точно знаю, что консультации идут и сейчас тоже, и они будут идти завтра, а во вторник и среду будет заседание ТКГ, оно всегда двухдневное. Первый день – заседание подгрупп, в среду – на общем уровне. И мы должны, по идее, выйти на что-то ко вторнику. На что – пока неизвестно. Соблюдается принцип конфиденциальности. Мы не будем поступать, как россияне, которые сливают якобы какие-то кластеры, которые мы не комментируем, не подтверждаем, потому что верны дипломатическому этикету. Все, что происходит с 2014 года, происходит конфиденциально, к прессе выходят тогда, когда заключены конкретные соглашения", — сказал Арестович, передает Украина 24.

Арестович подчеркнул, что пока о выходе из режима перемирия речь не идет.

"Сейчас главной задачей является вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня – это договоренность, достигнутая в Нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный – по крайней мере три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеобщему перемирию", — сказал он.

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