У Кравчука озвучили важную дату по перемирию на Донбассе

Алексей Арестович рассказал, как будут проходить переговоры из-за нового обострения на Донбассе.
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что ко вторнику 30 марта должны быть результаты переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
"Точно знаю, что консультации идут и сейчас тоже, и они будут идти завтра, а во вторник и среду будет заседание ТКГ, оно всегда двухдневное. Первый день – заседание подгрупп, в среду – на общем уровне. И мы должны, по идее, выйти на что-то ко вторнику. На что – пока неизвестно. Соблюдается принцип конфиденциальности. Мы не будем поступать, как россияне, которые сливают якобы какие-то кластеры, которые мы не комментируем, не подтверждаем, потому что верны дипломатическому этикету. Все, что происходит с 2014 года, происходит конфиденциально, к прессе выходят тогда, когда заключены конкретные соглашения", — сказал Арестович, передает Украина 24.
Арестович подчеркнул, что пока о выходе из режима перемирия речь не идет.
"Сейчас главной задачей является вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня – это договоренность, достигнутая в Нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный – по крайней мере три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеобщему перемирию", — сказал он.
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Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Российские незаконные вооруженные формирования 26 марта совершили обстрел позиций сил ООС вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 украинских военных. Двое получили ранения.
- Президент Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью украинских военных. Глава государства призвал лидеров стран нормандского формата приложить максимальные усилия для сохранения режима прекращения огня на Донбассе.
- Председатель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление о том, что российские гибридные войска грубо нарушили перемирие на Донбассе и использовали запрещенное договоренностями оружие. Такие действия ставят под угрозу реализацию Минских соглашений.
- Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что президент Зеленский и глава Офиса президента Ермак проводят консультации с лидерами стран нормандского формата в связи с грубым нарушением российскими боевиками перемирия на Донбассе.