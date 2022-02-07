"У меня есть иммунитет": невакцинированный медик оставила сотни людей без медпомощи

В Кировоградской области семейного врача отстранили от работы / скриншот с видео

В Кировоградской области семейного врача отстранили от работы потому, что нет справки о прививках от коронавируса.

Декларации с женщиной подписали 2400 жителей пяти сел Кропивницкого района, поэтому все они остались без медицинской помощи, пишет "Суспільне".

Женщина уверена, что как врач имеет иммунитет от коронавируса, потому что ни разу пока не заболела.

"Я не болела, может и болела легкой формой, я переношу это нормально. У меня есть иммунитет, я так считаю, как врач. Я могу заплатить штраф, работать как надо, пусть там вынесут мне какой-то выговор, но вакцинироваться ради этого я не могу", – заявила семейный врач Алевтина Олейник.

Читайте такжеУчителей наказывают за отсутствие прививки: в МОН заявили о тысячах отстраненныхОна намерена сделать тест на антитела от коронавируса и тогда решит, будет ли прививаться. Сейчас она находится дома, потому что из-за приказа Министерства здравоохранения об обязательной прививке медиков не может выполнять свои профессиональные обязанности.

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"Меня ознакамливали. И главврач предупреждал, и отдел кадров. Они мне предлагали, чтобы я подумала и решила этот вопрос. Я отстранена, приказ подписала, что я ознакомлена", — говорит врач.

Жители 5 сел растеряны – они остались без врачебной помощи

Пока же прием в Великосевериновской амбулатории по мере своих возможностей проводит фельдшер. Назначать лечение пациентам без врача она не может, поэтому направляет их в центр медико-санитарной помощи в Кропивницкий за 14 километров.

Великосевериновская амбулатория входит в состав Аджамского центра первичной медико-санитарной помощи. По словам руководителя центра Валерия Радулова, 99% из сотни медработников амбулаторий и фельдшерских пунктов вакцинировались. Среди них – 12 семейных врачей. Одного семейного врача отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от COVID-19. Руководитель считает, что отстраненный врач может работать дистанционно. Уволить его не могут.

Читайте такжеОтказ от вакцинации: Соцстрах разъяснил, оплачиваются ли больничные отстраненным от работы"Может дистанционно работать в электронной системе, консультировать в телефонном режиме, но посещать амбулаторию запрещено", – заявил Радулов.

Ранее сообщалось, что в городе Каменском Днепропетровской области под суд отправили воспитательницу детского сада, которая использовала поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

Воспитательница предъявила полицейскому сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Впоследствии оказалось, что он — фейковый, а купила его женщина в Интернете.