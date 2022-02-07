УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Почему у украинцев проблемы с COVID-сертификатом после бустерной дозы: ответ Минздрава

7 февраля 2022, 13:09

По словам замминистра Марии Карчевич, разработали соответствующую инструкцию для медицинских работников, однако, на местах, по обыкновению, есть проблемы.

вакцинация
Почему у украинцев проблемы с COVID-сертификатом после бустерной дозы / УНИАН

После начала кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 украинцев бустерной дозой, в Минздраве признали, что часть проблем с загрузкой сертификатов связана с неправильно внесенными данными о прививках в Электронную систему здравоохранения. Об этом заявила заместитель руководителя ведомства Мария Карчевич.

По ее словам, в Минздраве разработали соответствующую инструкцию для медицинских работников, однако, по всей вероятности, "не всем учреждениям эта информация поступила или не все врачи успели ознакомиться с ней".

Чиновница подчеркнула, что для правильно сформированного COVID-сертификата на основании бустерной дозы нужно, чтобы в ЭСОЗ были корректно внесены следующие данные:

  • количество и порядковый номер вакцины указывается: "1/1";
  • причина вакцинации: "прививка по состоянию здоровья (планово)";
  • этап вакцинации: "бустерная доза".

Кроме того, Карчевич посоветовала украинцам, которые сделали бустерную вакцинацию, учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность вместе с врачом сверить корректность ввода данных после прививки.

Читайте также500 гривен за бустерную вакцинацию: в Минфине объяснили, получат ли украинцы обещанный "бонус"

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что "желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса, который украинцы получают после первой дозы вакцины, сейчас действует всего месяц. Ранее его срок действия составлял три месяца, однако с 6 декабря 2021 года Минздрав своим решением сократил этот срок.

"Зеленый" сертификат доступен после прохождения полного курса вакцинации (для двухдозных вакцин это получение двух прививок). После решения Кабмина 19 января его срок действия составит 270 дней.

COVID-сертификат человек может получить не только после вакцинации, но и, например, после выздоровление от коронавируса. В таком случае будет действовать документ в течение 105 дней, а за один календарный год его можно сформировать не более двух раз.

Документ об отрицательном результате ПЦР-теста действует 72 часа с момента сдачи.

viber
Минздрав COVID-19 ковид сертификат бустерная доза
Сейчас вы просматриваете новость «Почему у украинцев проблемы с COVID-сертификатом после бустерной дозы: ответ Минздрава». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Завершение ретроградности Меркурия: какие знаки почувствуют облегчение и обретут успехЗавершение ретроградности Меркурия: какие знаки почувствуют облегчение и обретут успех И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопаИ повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопа Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака ЗодиакаСоврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака Доллар уходит в "крутое пике": украинцам рассказали, как изменится курс валют в ближайшую неделюДоллар уходит в "крутое пике": украинцам рассказали, как изменится курс валют в ближайшую неделю В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминогВ моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминог
13:17

16-летняя Маша Полякова показала безупречное тело в откровенном бикини

13:13

НАБУ задержало скрывающегося от следствия нардепа от Слуги народа КузьминыхВидео

13:09

Почему у украинцев проблемы с COVID-сертификатом после бустерной дозы: ответ Минздрава

13:00

Гороскоп на завтра, 8 февраля 2022: Девам – неприятности, Весам – сплетни, Козерогам – любовь всей жизниВидео

12:51

Украину накрыла волна Омикрона: какая ситуация в больницахВидео

Реклама
12:49

От таксистов до репетиторов: кому и когда в Украине светят новые налогиВидео

12:32

Россия "поможет" Украине вступить в НАТО: в Литве объяснили, чем обернется агрессия МосквыВидео

12:21

Ермак получил негативный тест на COVID-19 перед "нормандской встречей": когда она состоится

12:03

40 лет назад: Ольга Сумская показала, как выглядела в 14 лет

12:03

Зуд, сыпь и "ковидные" пальцы: врачи назвали симптомы Омикрона, проявляющиеся на коже

12:00

Приметы на 8 февраля: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуВидео

11:54

Путин готов захватить Киев: экс-министр обороны назвал вероятное направление удара РФВидео

11:52

Самое важное в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпинамнение

11:42

Красивое, но крайне опасное явление: спасатели показали уникальные "снежные фонтаны" в КарпатахВидео

11:34

"РФ - на грани завершения истории": в России потребовали отставки Путина

11:31

Аркадий Бабченко. Да пошли вы со своим "спортом вне политики"Видеоблоги

11:23

"Мы ему потом генерала присвоим": Лукашенко канючит у Путина звание полковника армии РФВидео

11:13

"Ждем Недобацьку с его братом Путиным": Ярош распек на все корки Лукашенко за его слова об Украине

11:03

В Украине накрыли банду "черных фармацевтов": убивали онкобольных липовыми лекарствамиВидео

11:03

Гороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недруговВидео

Реклама
11:02

Кайли Дженнер родила второго ребенка от репера Трэвиса Скотта

10:56

До 60 тысяч в сутки: в Минздраве назвали сроки резкого COVID-всплеска в Украине

10:40

Невероятная история близнецов: на Львовщине дети родились в разные дни и в разных местах

10:39

До операторов не дозвониться, деньги не возвращают: в ПриватБанке произошел сбой

10:32

Если РФ вторгнется в Украину, Северный поток-2 никогда не будет запущен - помощник Байдена

10:01

От 300 гривен и выше: в Украине взлетели цены на сыр

09:57

Для выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стажВидео

09:45

Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньгиВидео

09:44

Тысяча гривен за вакцинацию от COVID-19: как будут платить подросткам

08:59

Вторжение в Украину "будет стоить очень дорого": Шольц пригрозил РФВидео

08:50

"Нагло врут в глаза": украинские заробитчане рассказали, как их обманывают с работой в Польше

08:41

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаВидео

08:32

Украину атакует ледяной фронт: синоптик назвала сроки резкого потепленияВидео

08:27

Коронавирус в Украине 7 февраля: выявили более 23 тысяч новых больных

08:17

Сон с воскресенья на понедельник: вещий ли он и о чем может предупреждать

07:51

"Разнесем Киев ракетами": пропагандисты Лукашенко грозят украинцам войнойВидео

07:33

Макрон хочет стать героем, спасшим Украину от вторжения РФ - РoliticoВидео

07:26

"Играем" с ковром: 4 способа его необычного использования в интерьереВидео

07:01

Байден и Макрон поговорили об Украине и обсудили наращивание сил РФ возле украинских границ

06:35

Встреча Макрона и Путина в РФ: стало известно, что президент Франции хочет сказать хозяину Кремля

Реклама
06:29

Путин не боится Кадырова, а завидует емумнение

06:01

В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хФотоВидео

05:40

Как правильно разморозить мясо: 3 ошибки, которые совершают все хозяйкиВидео

05:01

Внезапно ворвется безумная жара: украинцам пообещали теплую веснуВидео

04:22

Минутный способ сделать душевую перегородку сияющей с помощью подручного средстваВидео

03:52

Дерево любви: почему оно обязательно должно быть в каждом доме

03:13

Дочь Заворотнюк рассказала, кто был на фото в машине с Чернышевым

02:50

Эксперт объяснила, почему вредно отсыпаться на выходных

02:14

Чтобы пес не "выгуливал хозяина", и почему нельзя на полный желудок: как правильно выгуливать собаку

01:47

Военная техника в Беларуси подошла к границе Украины: новые снимки

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять