Почему у украинцев проблемы с COVID-сертификатом после бустерной дозы: ответ Минздрава

Почему у украинцев проблемы с COVID-сертификатом после бустерной дозы / УНИАН

После начала кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 украинцев бустерной дозой, в Минздраве признали, что часть проблем с загрузкой сертификатов связана с неправильно внесенными данными о прививках в Электронную систему здравоохранения. Об этом заявила заместитель руководителя ведомства Мария Карчевич.

По ее словам, в Минздраве разработали соответствующую инструкцию для медицинских работников, однако, по всей вероятности, "не всем учреждениям эта информация поступила или не все врачи успели ознакомиться с ней".

Чиновница подчеркнула, что для правильно сформированного COVID-сертификата на основании бустерной дозы нужно, чтобы в ЭСОЗ были корректно внесены следующие данные:

количество и порядковый номер вакцины указывается: "1/1";

причина вакцинации: "прививка по состоянию здоровья (планово)";

этап вакцинации: "бустерная доза".

Кроме того, Карчевич посоветовала украинцам, которые сделали бустерную вакцинацию, учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность вместе с врачом сверить корректность ввода данных после прививки.

Читайте также500 гривен за бустерную вакцинацию: в Минфине объяснили, получат ли украинцы обещанный "бонус"

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что "желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса, который украинцы получают после первой дозы вакцины, сейчас действует всего месяц. Ранее его срок действия составлял три месяца, однако с 6 декабря 2021 года Минздрав своим решением сократил этот срок.

"Зеленый" сертификат доступен после прохождения полного курса вакцинации (для двухдозных вакцин это получение двух прививок). После решения Кабмина 19 января его срок действия составит 270 дней.

COVID-сертификат человек может получить не только после вакцинации, но и, например, после выздоровление от коронавируса. В таком случае будет действовать документ в течение 105 дней, а за один календарный год его можно сформировать не более двух раз.

Документ об отрицательном результате ПЦР-теста действует 72 часа с момента сдачи.