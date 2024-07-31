В Сети пишут о появлении на Киевщине ядовитых пауков: как защититься

На Киевщине заметили опасных пауков тарантулов, о чем сообщают местные паблики. Их активизацию связывают с аномальной жарой и изменением климата.
Тарантулы распространены практически по всей территории Украины, кроме Карпат, но больше всего любят Юг - где сухо и солнечно.
Кадры видео, опубликованные жителями Киевщины, свидетельствуют, что пауки пробрались вплотную к домам - их заметили на огородах.
Тарантулы на Киевщине - смотрите видео:
К слову, в Киевской области этот паук входит в перечень животных, подлежащих особой охране.
В то же время в Минздраве отмечают, что ни одного массового обращения за медпомощью из-за пауков не было. Единственный случай - укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший сейчас получает необходимую помощь в больнице, и его состояние стабильное.
Тарантулы - где живут в Украине
Тарантулы в Украине обитают преимущественно в южных и восточных регионах. Чаще всего их можно встретить в степях и полупустынях, где они находят себе подходящие условия для жизни. Основные ареалы обитания тарантулов в Украине включают:
- Одесская область - степные и полупустынные участки.
- Херсонская область - особенно в песчаных и степных местностях.
- Николаевская область - степные районы.
- Запорожская область - сухие степи и полупустыни.
- Днепропетровская область - степные территории.
Живут в норах, которые они сами роют в земле.
Членистоногие ведут преимущественно ночной образ жизни, выходя на охоту ночью. Их можно встретить летом, когда они становятся более активными.
Как выглядят тарантулы - особенности этих пауков в Украине
В Украине чаще всего встречается вид тарантулов под названием Европейский тарантул (Lycosa tarantula).
Длина тела таких пауков достигает до 3 см, с учетом ног - до 7 см.
Тело имеет коричневый или серо-коричневый окрас с характерными темными полосами или пятнами.
Тело и лапы покрыты густыми волосками, что помогает защищаться от хищников и удерживать добычу.
Имеетвосемь глаз, расположенных в два ряда, что позволяет хорошо видеть в условиях низкого освещения.
Чем опасны тарантулы - развенчан главный миф
Тарантулы имеют репутацию опасных пауков, однако их укус для человека редко является смертельным, чаще вызывает раздражение, покраснение, отек и боль. В единичных случаях могут возникнуть аллергические реакции.
Тарантулы не являются агрессивными и, как правило, кусают лишь в случаях, когда они чувствуют угрозу.
Эти пауки предпочитают избегать контакта с людьми и нападают лишь в случае крайней необходимости.
Что делать, если укусил тарантул - при каких симптомах вызывать медиков
Помните, что укус тарантула не является смертельным. Промойте место укуса мылом и водой, чтобы уменьшить риск инфекции.
Приложите холодный компресс или лед, обернутый в ткань, к месту укуса для уменьшения отека и боли.
Следите за своим состоянием в течение следующих нескольких часов. Если появятся сильные аллергические реакции, такие как затрудненное дыхание, отек лица или губ, немедленно обратитесь к врачу.
Что такое тарантул?
Тарантул в Украине — вид больших пауков из рода Lycosa, обитающих на юге страны, в частности в степных районах. Они известны своими большими размерами и мохнатым телом. Хотя их укус болезненный, он не смертелен для человека.
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