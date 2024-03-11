У него остался маленький сын: россияне убили украинского 33-летнего пилота

Андрей Ткаченко погиб в небе в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

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На Донбассе погиб пилот Андрей Ткаченко / Колаж: Главред, фото: Facebook/Юрий Юзич

В небе над Донецкой областью погиб украинский 33-летний пилот Андрей Ткаченко. Он был пилотом истребителя и погиб во время выполнения боевого задания. Об этом заявил представитель Самборского Пласта Юрий Юзич.

Андрей всегда увлекался авиацией. Еще в 2006 году он прошел курс по парапланеризму, а в 2008 году стал курсантом Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Он проходил военную службу в Ивано-Франковске и Харькове. В 2014 году он стал на защиту государства. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Андрей выполнял боевые задачи на востоке и юге государства.

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Последний свой полет он совершил 8 марта в небе над Донецкой областью. Андрея Ткаченко похоронят в Ивано-Франковске, где он жил с семьей. У него остались жена с шестилетним сыном, а также родители и брат.

Истребитель МиГ-29 МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.

Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб воин с Черниговщины Григорий Мелащенко, который вернулся в Украину с заработков в начале полномасштабного вторжения и стал на защиту Родины.

Также ранее сообщалось, что на фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук. В борьбе с российскими захватчиками 22 января на фронте погиб боец ВСУ, 31-летний актер Ровенского драмтеатра Владимир Фединчук.

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