У Паши-мерседеса диагностировали инфаркт - адвокат

Об этом заявил его адвокат. Никаких комментариев медиков по этому поводу пока нет.

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Павел Лебедь в больнице / коллаж Главред. Фото: СБУ, УНИАН

У митрополита Московского патриархата Павла Лебедя ("Мерседеса") врачи якобы подтвердили инфаркт миокарда, сообщил его адвокат Никита Чекман в Telegram.

"По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда!" - написал Чекман.

Сейчас Павел уже восстанавливается после операции, ему вроде нельзя подниматься с постели, добавил Чекман в комментарии "Суспильному". Любой другой конкретики о состоянии московского попа юрист избежал.

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"Я не могу с врачами более неофициально общаться, я же не являюсь родственником. То, что я знаю, я сообщаю обществу согласованную позицию. Более подробно не могу вам объяснить", - сказал Чекман.

Он требует от правоохранительных органов остановить любое производство по митрополиту в связи с его состоянием здоровья.

Накануне Чекман утверждал, что Павла госпитализировали в кардиологическое отделение одной из киевских клиник. Никаких комментариев медиков по этому поводу не было. Адвокат подробности не раскрывал.

Дело Паши-мерседеса (Павла Лебедя)

Митрополита УПЦ МП, экс-наместника Киево-Печерской лавры задержали по двум статьям о разжигании религиозной вражды и оправдании агрессии России.

После того, как суд изменил"меру" Лебедю на содержание под стражей, 7 августа выпустили на свободу под огромный залог в 33 миллиона гривен, которую якобы собрали верующие Московского патриархата.

К слову, СБУ опубликовала пленки Лебедя, на которых тот радуется оккупации Херсона и обвиняет украинскую власть в провоцировании войны. Также он говорил, в лучших традициях кремлевской пропаганды, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

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