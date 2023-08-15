Погиб полицейский, получивший ранения в результате обстрела Россией Орехова

Врачи боролись за жизнь Алексея Лемешко три дня. На рассвете 15 августа его сердце остановилось. У полицейского остались мама и старший брат.

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26-летний полицейский Алексей Лемешко скончался в больнице / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/vkgunpzp

В больнице скончался полицейский, который получил ранение во время обстрела российскими оккупантами Орехова Запорожской области 12 августа. Медики в течение трех суток боролись за жизнь 26-летнего Алексея Лемешко, но на рассвете 15 августа его сердце остановилось. У полицейского остались мама и старший брат.

Трагическое известие сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько.

"На рассвете перестало биться сердце нашего побратима Алексея Лемешко. 12 августа 2023 года полицейский получил тяжелые ранения во время несения службы в городе Орехов. Эти три дня за его жизнь боролись врачи… Светлая память Герою! Искренние соболезнования родным", – написал Кисько на своей странице в Facebook.

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Уроженец Орехова Алексей Лемешко был инспектором сектора реагирования отделения полиции №4 Пологовского РПП ГУНП в Запорожской области. Четыре года жизни он посвятил службе в полиции.

"Отстаивал закон и правопорядок на территории своего региона, заботился о безопасности земляков. Его добросовестный труд непременно отзовется благодарностью граждан. У полицейского остались мать и старший брат. Не хватает слов, чтобы передать боль утраты. Выражаем искренние соболезнования родным Алексея. Светлая память Герою!" – говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Запорожской области в Facebook.

Обстрел города Орехов на Запорожье

Как сообщал Главред, 12 августа российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб 31-летний правоохранитель. Еще 12 человек ранены, среди которых 4 работника полиции. Погибший был капитаном полиции.

"Он исполнял свой долг, и, как и его коллеги, был там, где нужен", - отметили в Нацполиции Украины.

Врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Сообщалось, что несколько человек - в тяжелом состоянии.

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