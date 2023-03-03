У РФ появились новые цели для ударов: эксперт рассказал о коварном плане врага

Российские оккупанты хотят вычислить, где находится техника и боеприпасы, переданные в качестве военной помощи.

РФ нашла новые цели для удара беспилотниками / Коллаж фото Минобороны РФ, defence-ua.com

Российские оккупанты поняли, что они не могут добиться "успеха" своими попытками уничтожить украинские электростанции. РФ будет меньше использовать крылатые ракеты. Об этом заявил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, сообщает ТСН.ua.

Враг хочет вычислить, где украинские военные хранят западное оружие. Теперь оккупанты могут начать бить "мопедами" по транспортным узлам и складам боеприпасов.

"Они планируют переориентировать свои удары ракет и "шахедов" на транспортную инфраструктуру. Зима прошла, ничего они не получили — заморозки нет, "каменного века" нет, в Киеве все хорошо, в других городах плюс-минус. Возможно, будут бить по транспорту, по железнодорожным путям, по хабам", — каже Ступак.

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По мнению эксперта, враг понимает, что военная помощь не сможет за один день проехать из Львова в Бахмут.

"Должны быть какие-то логистические хабы, где они хранятся, размещаются временно, распределяются. Они будут пытаться вычислить их. Они нацеливают свою агентуру, корректировщиков огня. Поэтому, возможно, переориентация будет именно на такие объекты", — объяснил эксперт.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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