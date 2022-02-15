"У России есть два варианта": в Украине предупредили Путина из-за признания "ЛДНР"

ЛДНР / Reuters

Признание Россией "ЛДНР" будет означать ее сознательный выход из минских договоренностей.

Как заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Украине.

"Признание т. н. "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", так же как и скрыть свое участие в качестве стороны вооруженного конфликта на Донбассе", - заявил он.

Поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности, заявили в украинском МИДе.

"Поэтому Россия имеет выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества", - заявил Николенко.

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МИД призывает Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов.

"В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта", - добавил Николенко

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Признание "ЛДНР"

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассматривает два варианта относительно дальнейших переговоров по Донбассу. Речь идет об участии в процессе США и диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным. Прямые переговоры президентов поддерживают и на Западе.

Также в ЕС выразили опасение, что оккупированный Донбасс присоединится к РФ. Регионы, которые контролируются российскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", становятся все ближе к России. Поэтому существует риск постепенного практического присоединения захваченных районов к российскому государству.

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