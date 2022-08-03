"У российской армии будут большие проблемы": Жданов рассказал, как ВСУ издеваются над оккупантами

Олег Жданов / скриншот

Российские оккупанты на Херсонщине в скором времени начнут испытывать проблемы со снабжением, которые будет очень сложно решить.

Военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале он напомнил, что ВСУ уже вывели из строя Антоновский мост и на очереди мост через шлюз Каховской ГЭС.

"Если мы уничтожаем этот мост, то мы практически закрываем возможность российским войскам проводить снабжение этой группировки войск. То, что они начнут перевозить там вплавь через Днепр, это мы можем контролировать с помощью огневого воздействия нашей артиллерии", - рассказал эксперт.

Жданов подчеркнул, что после этого оккупанты по сути лишаться возможности переправлять любую технику через Днепр.

"Так что у российской армии будут большие проблемы, если мы закроем эту возможность для переброски обеспечения войск, логистики с левого берега на правый с помощью плавсредств... Я сравнил даже это с издевательством над войсками - вот так вот по чайной ложке переправлять бензовозы, машины с боеприпасами и другие средства, необходимые для жизнедеятельности войск", подытожил Жданов.

Удары по Антоновскому мосту на Херсонщине

Напомним, ночью начала появляться информация о том, что ВСУ еще раз обстреляли Антоновский мост на Херсонщине. Позже это подтвердил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что эстакада была существенно повреждена. Оценить степень повреждений возможности не было. Он добавил, что оккупантам потребуется очень много времени и ресурсов на восстановление моста.

Представительница сил Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что мост стал непригодным для использования ведь украинская артиллерия сработала ювелирно и филигранно.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

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