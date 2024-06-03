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У самой пожилой мамы Украины забрали дочь: женщина хочет родить второго ребенка

Анна Ярославская
3 июня 2024, 09:48
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Анна-Мария начала новую жизнь в другой семье и теперь счастлива. Валентина Подвербная хочет забрать ее и родить второго малыша, чтобы дочь с ним нянчилась.
Анна Подвербная, Валентина Подвербная
Несмотря на то, что Аня живет в другой семье, она любит свою маму Валентину / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_blaush, Суспільне

13-летняя Анна Подвербная - дочь самой пожилой матери Украины Валентины Подвербной - живет в новой семье. Девочка заметно улучшила свое состояние здоровья и стала чувствовать себя счастливым ребенком. В то же время мать Ани хочет вернуть ее домой и даже заявила, что хотела бы завести еще одного ребенка, чтобы старшая дочь с ним нянчилась.

Скандал вокруг семьи Подвербных - в чем суть

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было 12 лет, разразился громкий скандал. Девочка опубликовала в соцсетях ряд постов, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз. Также школьница пожаловалась, что мать нецензурно ругается и "хочет довести ее до самоубийства".

Анна-Мария также утверждала, что ее мать может иметь проблемы с ментальным здоровьем.

Исполком Черниговского горсовета принял решение немедленно отобрать девочку у Подвербной. Ребенок был направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября 2023 года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

Анна-Мария начала новую жизнь

Заместитель главы Черниговского областного совета Дмитрий Блауш, в свое время взявший на контроль ситуацию с этим ребенком, опубликовал в Instagram фото Ани, которая сейчас живет в другой семье.

"Хочу познакомить Вас с новой Аней Подвербной. Хотя, наверное, не совсем правильно говорить с новой, но мне очень хочется, чтобы именно новая страница в жизни Ани стала такой, о которой она мечтала все это время", — написал Блауш.

Как сейчас виглядит Анна Подвербная
Так сейчас виглядит Анна Подвербная / instagram.com/dmytro_blaush

"Она улыбчивая, довольная, счастливая. Сказала мне, что хочет играть на пианино, но я упростил это и теперь она будет играть на синтезаторе. У нее есть тяга к музыке. Впереди у Ани лечение глаза, операция, после этого она хочет заниматься спортом ", – рассказал Блауш.

По его словам, несмотря на то, что Аня живет в другой семье, она любит свою маму.

"Она любит маму, но, к большому сожалению, встречи с ней становятся все короче. У ее мамы такое психологическое состояние, что не позволяет быть этим встречам длинными и конструктивными ", – сказал заместитель главы Черниговского областного совета.

Что говорит Валентина Подвербная

78-летняя Валентина Подвербная заявила, что будет пытаться вернуть себе ребенка, но как это сделать –она не знает.

Валентина не исключает, что обратится к президенту Украины, чтобы рассказать ему свою историю.

Женщина сообщила ТСН, что делает в квартире ремонт, чтобы обеспечить ребенку надлежащие условия.

"Я стараюсь забрать ребенка. В квартире делаю ремонт, привезла мебель, кроме кухни. Выплачу кухню — мне привезут и эту мебель. Будет у меня красота, приедете смотреть, как у меня красиво ", — сказала Подвербная.

Валентина Подвербная с дочкой Анной-Марией
Валентина Подвербная с дочкой Анной-Марией / Фото: Суспільне

Женщина добавила, что с удовольствием родила бы себе еще одного ребенка.

"С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это (процедуру искусственного оплодотворения – Ред.)", — говорит Подвербная-старшая.

В свою очередь врач, который 13 лет назад делал Подвербной искусственное оплодотворение, рассказывал, что после скандала с Валентиной Подвербной репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет.

От официальных комментариев врач отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства.

Что известно о Валентине Подвербной

Валентина Подвербная стала известна на всю Украину после того, как родила девочку в возрасте 65 лет.

Женщина решилась на процедуру ЭКО. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. Также за некоторое время до того, как она забеременела, Валентина потеряла маму.

Подвербная несколько лет копила деньги на процедуру. В Киевском институте генетики провели ЭКО, а зимой 2011 года у женщины родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария.

Соседи Валентины рассказывали, что видели, как женщина просила милостыню. В СМИ говорили даже о том, чтобы лишить женщину родительских прав.

Подвербная и ее дочь постоянно были под контролем службы, ведь были обращения из школы относительно поведения девочки.

В ноябре 2022 года на Валентину Подвербную составили два административных протокола – за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие. Впрочем, уже в марте дело закрыли.

В январе 2022 года стало известно, что материнство Валентины Подвербной оспорит в суде жительница Израиля, которая подозревает, что ее яйцеклетки украли.

Смотрите видео о том, как и почему оспаривают в суде материнство Валентины Подвербной:

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