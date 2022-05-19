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"У Украины будет 2-3 часа, чтобы занять Крым": Умеров назвал условие возвращения полуострова

19 мая 2022, 03:07

С помощью боевых действий вернуть оккупированный полуостров не удастся, но есть фактор, который поможет украинским войскам туда зайти.

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Умеров назвал единственное условие возвращения полуострова/ Reuters, УНИАН

Возвращение Украине оккупированного россиянами Крыма напрямую будет зависеть от того, насколько быстро ослабнет Россия.

При этом боевыми действиями это не удастся сделать. Украине стоит дождаться момента, когда РФ начнет разрушаться как государство. И тогда в короткий промежуток времени, пока в Кремле будут заняты своими проблемами и выпустят Крым из поля зрения, украинским военным может удаться его занять. Такое мнение высказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ильми Умеров в интервью Укринформу.

"Войной нам Крым вернуть не удастся, но Украина должна иметь готовность номер один, иметь достаточно войск, чтобы в течение 2-3 часов занять всю территорию Крыма. Это понадобится, когда Россия начнет разрушаться. Тогда будет мало времени, возможно, один или три дня, а может, несколько часов, когда из-под внимания центра исчезнет Крым, потому что в Москве будут проблемы. И в этот момент Украина должна успеть зайти в Крым", – говорит Умеров.

После этого нужно будет, чтобы на полуострове сразу заработала военная администрация и был установлен комендантский режим.

"А потом лет 15-20 – никаких выборов, население надо очистить, чтобы остались только те, кто признает Украину. А остальное пусть воспользуется мостом (Керченский мост – ред.)", – отметил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

По словам Умерова, Керченский мост нельзя разрушать, чтобы по нему могли уехать в Россию все, кто захочет, за исключением тех, у кого руки в крови – их нужно отдать под суд.

"Думаю, возвращение Крыма напрямую зависит от того, насколько глубоко и сильно ослабнет рф и насколько быстро она будет проигрывать. Крым можно будет вернуть только в том случае, если Россия перестанет существовать в нынешнем виде", – подчеркнул зампред Меджлиса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки относительно принадлежности Крыма и Донбасса в обмен на прекращение огня или окончание военных действий. Он подчеркнул, что вопрос об остановке войны нужно ставить Москве, а не Киеву.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает "автономию" для Донбасса, которую предлагает Россия, захватывая территории и убивая людей.

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