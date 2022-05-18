Угроза окружения и "коридор" в Крым: названо направление главного удара РФ

Российские оккупанты в Украине / Reuters

Основной целью российских оккупантов остается попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил в районах Лисичанска и Северодонецка, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, враг пытается установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной АР Крым, сообщает Укринформ.

"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на установлении контроля над селом Долгенькое в 15 км к югу от Изюма. На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основная цель - окружение подразделений ОС в районах Лисичанска и Северодонецка. А на Бахмутском направлении для развития наступательных действий противник стремится форсировать Северский Донец в районе Серебрянки в 5 км к северу от Северска", - отметил представитель Министерства обороны Украины.

Впрочем, по словам Мотузяника, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки наши защитники отбили 12 вражеских атак, уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 27 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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