У Украины не будет потерь новых территорий: прогноз военного эксперта / 10-я горно-штурмовая бригада и УНИАН

На данный момент официальному Киеву полностью бессмысленно проводить переговоры с руководством страны-агрессора, России. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в очередном выпуске своего блога на YouTube.

Свое мнение специалист высказал, давая ответ на вопрос подписчика ‒ мол, может стоило бы Киеве согласиться на переговоры с агрессорами (чтобы не потерять еще больше территорий, чем сейчас)?.

"На сегодняшний день вопрос о потере новых территорий не идет – даже при том человеческом ресурсе, который пытается накопить РФ", – сказал Жданов.

Эксперт также указал на то, что любые переговоры между Московй и Киевом не имели бы никакого смысла.

"Вопрос вот в чем: никто никаких продавливаний на переговорах с РФ бы не получил. Вы забыли "Минск"? Мы подписали все, что написала РФ. То же и здесь: попытка договориться в Стамбуле, о чем Путин так сожалеет, это был бы "Минск-3", если бы мы его подписали. Путин непременно снова бы собрал армию. Они все равно соберут войска и снова пойдут вперед к западным границам, потому что Россия не упустит такого шанса: у них один шанс, и у нас один шанс. Поэтому радуйтесь, что переговоры не состоялись. Радуйтесь, потому что неизвестно, чем бы все это закончилось", — рассказал военный эксперт.

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Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.