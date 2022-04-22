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У ВСУ будет шанс отбить юг Украины и сорвать "референдум" оккупантов: Жданов назвал главное условие

22 апреля 2022, 11:05

Украине можно будет готовиться к дальнейшему контрнаступлению, считает военный эксперт.

военные Украины, ВСУ
У ВСУ будет шанс отбить юг Украины и сорвать "референдум" оккупантов / Фото Reuters

Битва за Донбасс повлияет на судьбу юга Украины. Если ВСУ выдержат и получат победу на Донецком направлении – тогда можно говорить об освобождении южного региона.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала отметил, что если Украина выстоит и полностью нивелирует наступательный потенциал России, то можно будет готовиться к дальнейшему контрнаступлению.

Как пояснил военный эксперт, после победы на Донецком направлении Вооруженным Силам предстоит взять небольшую оперативную паузу для перегруппировки войск и начинать 3-й этап войны - перейти в контрнаступление.

"В случае успеха на Донбассе мы сможем перейти в контрнаступление на юге и сорвать подготовку референдума, который оккупанты там объявили на 1 мая", – отметил Жданов.

Читайте также"Пушечное мясо" для захвата Донбасса: РФ перебрасывает 20 тысяч наемников - The GuardianРанее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось.

Также сообщалось, что битва за Донбасс станет решающей в российско-украинской войне. Ближайшие две-три недели будут "критическими" для хода боевых действий. Такое мнение озвучил военный эксперт Джастин Крамп.

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