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Битва за Донбасс будет решающей: военный эксперт из США назвал три сценария

22 апреля 2022, 06:58

Следующие несколько недель покажут, как будут далее проходить боевые действия или все же наступит мир.

военные, ВСУ, война
Битва за Донбасс будет решающей: военный эксперт из США назвал три исхода / Фото Reuters

Битва за Донбасс станет решающей в российско-украинской войне. Ближайшие две-три недели будут "критическими" для хода боевых действий.

Военный эксперт Джастин Крамп, которого цитирует BBC, отметил, что есть три сценария развития ситуации на Донбассе.

"Мы увидим либо мир, либо паузу в конфликте, либо просто длительную продолжающуюся войну, и это, конечно, зависит от обеих сторон", – говорит он.

Он подчеркнул, что результат будет зависеть от успеха оккупантов против ВСУ.

"В таком случае будет понимание того, удовлетворится ли Путин полученным, сочтут ли россияне, что они уничтожили сердце украинских военных и показали, что поставок НАТО недостаточно, чтобы сдержать их. Следовательно, они могут продолжать наступление и захватывать другие города, как Харьков", - пояснил Крамп.

По словам аналитика, в России еще есть 22 боевые группы, которые расположены к северу от Киева в Беларуси.

Читайте также"Пушечное мясо" для захвата Донбасса: РФ перебрасывает 20 тысяч наемников - The Guardian"Их держат там неспроста: Россия оставляет себе возможности для наступления на остальную часть страну, но это может быть очень тяжело, если она потеряет много сил на Донбассе", - добавил Крамп.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что оккупационные войска пытаются осуществить прорыв в направлении Краматорска и Славянска. Активные боевые действия продолжаются за города Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Мариуполь. Захватчики все еще верят, что они могут осуществить блицкриг, чтобы показать "победу" к 9 мая.

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