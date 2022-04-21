Украину ждут тяжелые дни и недели: Россия надеется на блицкриг на Донбассе к 9 мая – МВД

Судьба войны России против Украины будет решаться в боях на Донбассе - Денисенко / Reuters

Россия проводит операцию по наступление на Донбассе. Следующие несколько дней или недель могут быть довольно тяжелыми, они определят дальнейший ход войны. Оккупационные войска пытаются осуществить прорыв в направлении Краматорска и Славянска. Активные боевые действий продолжаются за города Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Мариуполь. Захватчики все еще верят, что они могут осуществить блицкриг, чтобы показать "победу" к 9 мая. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что сейчас РФ сосредоточила свои усилия на Донецкой и Луганской областях. Там идут самые жесткие боевые действия. Оккупационные силы пытаются осуществить прорыв в направлении Краматорска и Славянска. Активные боевые действия идут за Попасную, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Мариуполь.

По словам чиновника, в этих городах пройдут ключевые бои. Нужно готовиться к сложным дням. Оккупанты считают, что они могут реализовать сценарий блицкрига.

"Это ключевые бои следующих недель. Именно там решается судьба этой войны. Нам надо готовиться к очень сложным следующим дням. Они еще считают, что могут осуществить блицкриг", - отметил Денисенко.

Читайте такжеВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – АрестовичТакже Вадим Денисенко подчеркнул, что захватчики также пытаются организовать так называемые "референдумы" на оккупированных своими войсками территориях. Такие меры рассчитаны на российских избирателей, которым они хотят показать хотя бы какую-то "победу". Именно поэтому был назначен "референдум" на будний день – 27 апреля. ("мероприятие" оккупантов в Херсонской области, - ред.).

Наступление России на Донбасс

Президент Владимир Зеленский ранее объявил о том, что Россия начала операцию по наступлению на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали существенное количество войск и единиц техники в регионе. Но украинцы будут продолжать защищать свои земли.

Спикер Банковой Алексей Арестович полагает, что Москва ставит перед собой несколько задач. Речь идет о взятии под контроль Рубежного, Попасной и Северодонецка. Захватчики собираются продвинуться на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска. Также они намерены двигаться в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонщины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что Россия уже к Пасхе планирует захватить весь Донбасс. По его словам, Путин по-прежнему собирается уничтожить Украину как государство. Ситуация не поменяется до того момента, пока Киев не одержит окончательную победу над Москвой.

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