Украину ждут тяжелые дни и недели: Россия надеется на блицкриг на Донбассе к 9 мая – МВД

Оккупанты РФ намерены организовать референдумы на захваченных территориях, сказал Вадим Денисенко.
Россия проводит операцию по наступление на Донбассе. Следующие несколько дней или недель могут быть довольно тяжелыми, они определят дальнейший ход войны. Оккупационные войска пытаются осуществить прорыв в направлении Краматорска и Славянска. Активные боевые действий продолжаются за города Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Мариуполь. Захватчики все еще верят, что они могут осуществить блицкриг, чтобы показать "победу" к 9 мая. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
В эфире 24 канала он рассказал о том, что сейчас РФ сосредоточила свои усилия на Донецкой и Луганской областях. Там идут самые жесткие боевые действия. Оккупационные силы пытаются осуществить прорыв в направлении Краматорска и Славянска. Активные боевые действия идут за Попасную, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Мариуполь.
По словам чиновника, в этих городах пройдут ключевые бои. Нужно готовиться к сложным дням. Оккупанты считают, что они могут реализовать сценарий блицкрига.
"Это ключевые бои следующих недель. Именно там решается судьба этой войны. Нам надо готовиться к очень сложным следующим дням. Они еще считают, что могут осуществить блицкриг", - отметил Денисенко.
Читайте такжеВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – АрестовичТакже Вадим Денисенко подчеркнул, что захватчики также пытаются организовать так называемые "референдумы" на оккупированных своими войсками территориях. Такие меры рассчитаны на российских избирателей, которым они хотят показать хотя бы какую-то "победу". Именно поэтому был назначен "референдум" на будний день – 27 апреля. ("мероприятие" оккупантов в Херсонской области, - ред.).
Наступление России на Донбасс
Президент Владимир Зеленский ранее объявил о том, что Россия начала операцию по наступлению на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали существенное количество войск и единиц техники в регионе. Но украинцы будут продолжать защищать свои земли.
Спикер Банковой Алексей Арестович полагает, что Москва ставит перед собой несколько задач. Речь идет о взятии под контроль Рубежного, Попасной и Северодонецка. Захватчики собираются продвинуться на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска. Также они намерены двигаться в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонщины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что Россия уже к Пасхе планирует захватить весь Донбасс. По его словам, Путин по-прежнему собирается уничтожить Украину как государство. Ситуация не поменяется до того момента, пока Киев не одержит окончательную победу над Москвой.
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