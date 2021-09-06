УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского готовят изменения в Конституцию Украины: Стефанчук раскрыл детали

6 сентября 2021, 09:27
Прослушать новость
Остановить

Примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную Раду, а ко Дню местного самоуправления 7 декабря может быть проголосован в первом чтении.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук рассказал, как продвигается работа с законопроектом о децентрализации / Фото: УНИАН

Президентская команда готовит изменения в Конституцию Украины, и первый вопрос – децентрализация, рассказал заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, "пришли к согласию уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов". В частности, речь идет о том, будет ли статус юридического лица у территориальных общин, передает РБК-Украина.

"Как специалист по гражданскому законодательству могу сказать, что у юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус? Это как элементарный пример", - объяснил Стефанчук.

Кроме этого, есть разные позиции по вопросам, оставлять или не оставлять районные советы, является ли глава органом или должностным лицом, потому что "здесь возникает целый ряд проблем относительно наделения его полномочиями".

"Важным является также решение вопросов относительно процедуры роспуска и ряд других. И поэтому нам надо решить эти вопросы, по которым у нас уже озвучены все аргументы. Просто необходимо принять политическое решение", - сказал Стефанчук.

Реклама

Замглавы парламента надеется, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную Раду.

"Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря, - ред.), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - считает он.

Для изменений в Конституцию необходимо две сессии парламента. Стефанчук спрогнозировал, что если на сессии до нового года документ будет принят в первом чтении, то уже в феврале может состояться голосование во втором.

Децентрализация в Украине - о чем ранее писал Главред:

viber
Верховная Рада децентрализация Руслан Стефанчук Конституция Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского готовят изменения в Конституцию Украины: Стефанчук раскрыл детали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делатьВрач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старымиВещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми "Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса Как уснуть за две минуты: врач рассказал о военном методеКак уснуть за две минуты: врач рассказал о военном методе Шевченко пожаловался, что не хотел покидать пост тренера сборной УкраиныШевченко пожаловался, что не хотел покидать пост тренера сборной Украины

Последние новости

09:27

У Зеленского готовят изменения в Конституцию Украины: Стефанчук раскрыл детали

09:19

В Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушки Видео

08:49

Украинцам повысят пенсии: Шмыгаль рассказал, кому ждать прибавки Видео

08:23

Коронавирус в Украине 6 сентября: за воскресенье число выявленных случаев упало до 773 Видео

08:12

Яхты и сноубординг: в Сеть слили фото с роскошного отдыха дочери главаря "ДНР" в ОАЭ Видео

Реклама
07:48

Лето в Украину еще вернется: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю Видео

07:45

Зеленский должен политически похоронить "Минск-2" мнение

07:10

Что происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседать Видео

07:07

Начали отказывать все органы: появились новые данные о состоянии 7-летнего Андрюши из Черкасс Видео

06:29

Доллар по 28, рост инфляции и газовая война с РФ: как экономика может реагировать на протесты мнение

06:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьем Фото Видео

05:28

Военный эксперт объяснил, что удерживает РФ от широкомасштабного наступления на Украину

05:02

Топ-3 простых и эффективных упражнений для красивой осанки: видео тренировки Видео

04:22

Агент ФСБ в Киеве: в Bellingcat нашли неожиданный след в деле об убийстве Шишова Видео

03:50

Окружение Горбачева поведало главную причину распада СССР Видео

03:02

Диетологи назвали главные ошибки худеющих Видео

02:16

Приметы на 7 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

01:37

Побьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябре Видео

00:51

Действительно ли заменители сахара такие некалорийны: эксперт разложил всё по полочкам

00:19

Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные предложения или интриги недругов Видео

Реклама
05 сентября, воскресенье
23:58

Просидела взаперти 3 месяца: в Харькове от собственной матери спасли школьницу

23:21

"Мы не прячемся, а вот они находят отговорки": Кулеба "проехался" по РФ из-за встречи президентов Видео

22:58

Попросил надеть маску: в Одессе пара неадекватов избила кассира АТБ

22:27

Байден приедет в Украину: Кулеба рассказал о визите президента США Видео

21:56

"На глазах у детей": талибы по-зверски убили беременную женщину Видео

21:36

Климатологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса Видео

21:21

Совершил ДТП и начал палить: водитель BMW устроил пьяный дебош на Одесчине

21:09

Первая ракетка Украины сенсационно вышла в четвертьфинал US Open

20:53

Наступает новая пандемия: в Индии зафиксировали вспышку опасной инфекции, есть жертвы Видео

20:34

В Гвинее произошел военный переворот: президент задержан, а правительство – распущено Видео

20:19

В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Фото

20:18

На Киевщине взорвался завод: есть пострадавшие

20:08

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встреча Видео

20:00

"Последний альбом": Иглесиас заявил об окончании карьеры Видео

19:48

Жадность по-киевски: тиктокер "развел" продавщицу фальшивыми деньгами и чуть было не поплатился Видео

19:40

Выступала за "ДНР", а работать пришла в украинский ВУЗ: Сеть возмутил поступок педагога из Бахмута Видео

19:30

Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной" мнение

18:57

"Опиум для народа": создатель Telegram призвал отказаться от залипания в Netflix и TikTok

18:49

В СБУ заявили об угрозе убийства Зеленского и вооруженного нападения на Раду - СМИ Видео

18:37

Лето уже не вернется: синоптики рассказали о погоде 6 сентября Видео

Реклама
18:25

Замглаве Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы Видео

18:15

Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой – генсек ООН Видео

17:48

Умер знаменитый украинский педагог

17:42

"Кисель" из медуз и безлюдные пляжи: в Сети показали видео бархатного сезона в Кирилловке Видео

17:35

В Харькове конфликт водителей закончился стрельбой

17:12

Приметы на 6 сентября: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

16:50

В Грузии после восхождения на гору погиб украинский альпинист Видео

16:38

Киевский таксист избил двух иностранок и вынуждал очевидца ЧП молчать

16:24

Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми Видео

16:22

Скандал в Киеве: персонал кафе не пустил ребенка в туалет, владелица опозорилась с оправданием

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять