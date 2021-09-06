У Зеленского готовят изменения в Конституцию Украины: Стефанчук раскрыл детали

Руслан Стефанчук рассказал, как продвигается работа с законопроектом о децентрализации / Фото: УНИАН

Президентская команда готовит изменения в Конституцию Украины, и первый вопрос – децентрализация, рассказал заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, "пришли к согласию уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов". В частности, речь идет о том, будет ли статус юридического лица у территориальных общин, передает РБК-Украина.

"Как специалист по гражданскому законодательству могу сказать, что у юридических лиц есть такое право как объединение, разъединение, слияние. Не приведет ли это к сепаратизму на государственном уровне, если мы дадим такой статус? Это как элементарный пример", - объяснил Стефанчук.

Кроме этого, есть разные позиции по вопросам, оставлять или не оставлять районные советы, является ли глава органом или должностным лицом, потому что "здесь возникает целый ряд проблем относительно наделения его полномочиями".

"Важным является также решение вопросов относительно процедуры роспуска и ряд других. И поэтому нам надо решить эти вопросы, по которым у нас уже озвучены все аргументы. Просто необходимо принять политическое решение", - сказал Стефанчук.

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Замглавы парламента надеется, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную Раду.

"Сейчас стоит вопрос завершения юридического шлифования текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря, - ред.), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - считает он.

Для изменений в Конституцию необходимо две сессии парламента. Стефанчук спрогнозировал, что если на сессии до нового года документ будет принят в первом чтении, то уже в феврале может состояться голосование во втором.

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