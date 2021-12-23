УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского резко ответили на новое условие РФ по Донбассу

23 декабря 2021, 09:23

Украина не признает российских марионеток из "ЛДНР" стороной переговоров, подчеркнул Алексей Арестович.

Офис президента
В Офисе президента ответили на условие РФ по перемирию на Донбассе/ УНИАН

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал озвученное представителями "ЛДНР" предложение российской стороны по поводу открытия на новогодние и рождественские праздники пунктов пропуска на Донбассе в зоне ООС.

В комментарии изданию Strana.news он напомнил о том, что Украина еще в ноябре открыла пункты пропуска на Донбассе, чего не сделала РФ.

"А вот они со своей стороны пункты пропуска не открывают. И попытка сейчас привязаться к новогодним праздникам, умолчав об этом нюансе, не сильно их красит", - говорит советник главы ОП.

По его словам, Украина не сможет пойти на условие РФ о признании сертификата о прививке от коронавируса российским препаратом Спутник для пересечения КПВВ.

"Спутник - не сертифицированная и не признаваемая в мире вакцина. Или, по крайней мере, не признаваемая нами. Поэтому мы не понимаем, о каких вакцинах идет речь. А вот Украина предлагала развернуть при КПВВ пункты вакцинации, где бесплатно прививали бы пенсионеров, уязвимые категории граждан и всех желающих. Но на это не пошла российская сторона", - сказал Арестович.

Реклама

Он также добавил, что Украина не признает российских марионеток из "ЛДНР" стороной переговоров: "Для нас существует только российская сторона переговоров. РФ и Украина находится в международном вооруженном конфликте на востоке Украины. И иного прочтения мы не видим. Мы не знаем никаких представителей Луганской и Донецкой области - мы знаем российскую сторону как сторону в ТКГ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трехсторонняя контактная группа в среду, 22 декабря, пришла к договоренностям прекратить огонь на Донбассе.

Об этом заявил представитель ОБСЕ Микко Киннунен.

Данную договоренность поддержали также в Минобороны и Вооруженных силах Украины.

Читайте еще:

viber
перемирие Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского резко ответили на новое условие РФ по Донбассу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Месяц Козерога: что нужно сделать знакам Зодиака, чтобы привлечь удачу и счастьеМесяц Козерога: что нужно сделать знакам Зодиака, чтобы привлечь удачу и счастье Приметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраскиЛунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски Самая крутая пластика, но есть недостаток: пластический хирург указал на нюанс на лице Софии РотаруСамая крутая пластика, но есть недостаток: пластический хирург указал на нюанс на лице Софии Ротару Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
09:23

У Зеленского резко ответили на новое условие РФ по Донбассу

09:18

В Днепре иномарка въехала в толпу на пешеходном переходе, авто потащило людей несколько метровВидео

08:41

Коронавирус в Украине 23 декабря: более 7 тысяч новых COVID-заражений и 275 смертей за сутки

08:25

Пытался объехать припаркованное авто: в смертельное ДТП в Одесской области попали три грузовикаВидео

08:20

"Комплимент" от шефа: женщина нашла целую куриную голову в коробке крылышек известного фастфуда

Реклама
08:03

Гороскоп на сегодня 23 декабря 2021: Львам – невероятный шанс, Весам – деньги, Стрельцам – опасные искушенияВидео

07:30

Трескучий мороз, но без снега: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня и назвал дату потепленияВидео

07:10

Рывок в карьере, служебный роман и срочная операция: гороскоп на январь 2022 года для ЛьвовВидео

06:47

Массовая ревакцинация от коронавируса продлевает пандемию - ВОЗВидео

06:28

Война как шансмнение

05:40

Последствия новогоднего застолья: диетолог рассказала, как избавиться от лишнего веса после праздников

05:40

Самая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстроВидео

04:37

Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака

04:03

Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022Видео

03:41

Простые и веселые конкурсы на Новый год 2022 - для детей, взрослых и всей семьи

03:21

Какие сухофрукты самые вредные - ответ ученых

02:52

1000 за вакцинацию: когда появятся физические карточки для получения денегВидео

02:36

Надя Дорофеева удивила резкой сменой имиджаВидео

01:42

Как приготовить полезный салат Оливье на Новый год 2022 - советы диетологаВидео

01:08

Есть ли простые способы облегчить симптомы гриппа - ответ ученых

Реклама
00:57

Как оформить стол на Новый год 2022, чтобы задобрить Тигра: самые лучшие идеи декора блюдФотоВидео

00:51

Приметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:14

Найдено яйцо динозавра с уникально сохранившимся эмбрионом внутри: впечатляющее фото "малыша Инляна"

22 декабря, среда
23:46

Копы Днепра поразили своим поступком: душераздирающие фото

23:28

Украинцам поднимут пенсии: кого и когда ждет повышениеВидео

23:07

В Украине хотят сократить срок действия COVID-сертификатаВидео

23:00

Почему нельзя мыть полы старой одеждой и футболкамиВидео

22:38

Maruv стала жертвой российских аферистовВидео

22:31

Обстрелов не будет: в ТКГ договорились о прекращении огня на ДонбассеВидео

21:59

Шмыгаль перечислил угрозы отопительному сезонуВидео

21:45

Новая встреча Путина и Байдена и "гарантии безопасности": в Кремле разразились условием в адрес СШАВидео

21:44

В Украине вводят бустерную дозу вакцины: для кого разрешилиВидео

21:28

Какой овощ хорош в "строительстве" костей - комментарий ученых

21:18

2022 год может стать последним для пандемии коронавирусамнение

21:04

Украинские женщины обязаны стать на военный учет: кого не возьмут на работу без "военных" документовВидео

20:43

Украина объявила о контракте с Венгрией в обход Газпрома и резком росте импорта газа из Европы

20:37

Месяц Козерога: что нужно сделать знакам Зодиака, чтобы привлечь удачу и счастьеВидео

20:35

Реанимация не помогла: в Польше умер звезда Танцев со звездами

20:29

Украинская блогерша сразу после развода показала публике своего нового парня

19:58

Ультиматум Путина НАТО и угроза ядерного удара: в Раде назвали причину атаки РоссииВидео

Реклама
19:47

Две области требуют переименования России

19:01

Угроза веерных отключений света и плановые ремонты: в Кабмине объяснили ситуациюВидео

19:00

Цены на продукты 2022: что подорожает больше всего

18:57

Жена футболиста Динамо засветила пышный бюст в бикини

18:51

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на хитрость сотрудниковВидео

18:26

В Ровно 7-классник жестоко избил девочку в школе до сотрясения мозгаВидео

18:20

Самый красивый нюдовый новогодний маникюр 2022, который подойдет под любой праздничный нарядФотоВидео

17:58

Звезда Иронии судьбы сломала позвоночник

17:56

Украине грозит новая волна COVID-19: у Зеленского назвали срокиВидео

17:31

Назвался врачом и попросил раздеться: мужчина развращал 7-летнюю девочку в школьном туалетеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять