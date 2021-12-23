У Зеленского резко ответили на новое условие РФ по Донбассу

В Офисе президента ответили на условие РФ по перемирию на Донбассе/ УНИАН

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал озвученное представителями "ЛДНР" предложение российской стороны по поводу открытия на новогодние и рождественские праздники пунктов пропуска на Донбассе в зоне ООС.

В комментарии изданию Strana.news он напомнил о том, что Украина еще в ноябре открыла пункты пропуска на Донбассе, чего не сделала РФ.

"А вот они со своей стороны пункты пропуска не открывают. И попытка сейчас привязаться к новогодним праздникам, умолчав об этом нюансе, не сильно их красит", - говорит советник главы ОП.

По его словам, Украина не сможет пойти на условие РФ о признании сертификата о прививке от коронавируса российским препаратом Спутник для пересечения КПВВ.

"Спутник - не сертифицированная и не признаваемая в мире вакцина. Или, по крайней мере, не признаваемая нами. Поэтому мы не понимаем, о каких вакцинах идет речь. А вот Украина предлагала развернуть при КПВВ пункты вакцинации, где бесплатно прививали бы пенсионеров, уязвимые категории граждан и всех желающих. Но на это не пошла российская сторона", - сказал Арестович.

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Он также добавил, что Украина не признает российских марионеток из "ЛДНР" стороной переговоров: "Для нас существует только российская сторона переговоров. РФ и Украина находится в международном вооруженном конфликте на востоке Украины. И иного прочтения мы не видим. Мы не знаем никаких представителей Луганской и Донецкой области - мы знаем российскую сторону как сторону в ТКГ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трехсторонняя контактная группа в среду, 22 декабря, пришла к договоренностям прекратить огонь на Донбассе.

Об этом заявил представитель ОБСЕ Микко Киннунен.

Данную договоренность поддержали также в Минобороны и Вооруженных силах Украины.

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