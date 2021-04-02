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У Зеленского выдвинули новые обвинения против РФ из-за огня на Донбассе

2 апреля 2021, 11:58
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Россия не желает выполнять международные договоренности, подчеркнул Роман Машовец.

РФ обвинили в новых провокациях на Донбассе
В ОП рассказали послу Канады об обострении на Донбассе / УНИАН

Последние события на Донбассе свидетельствуют о нежелании России выполнять международные договоренности, заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

В ходе встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, он обратил внимание на ухудшение ситуации на востоке страны, пути сдерживания российской агрессии и состояние и перспективы реформирования сектора национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что последние события на востоке Украины демонстрируют нежелание России выполнять международные договоренности. С российской стороны продолжаются провокации и систематические нарушения режима прекращения огня, который начался 27 июля 2020 года. От обстрелов на Донбассе Украина еженедельно теряет своих лучших защитников.

Он проинформировал посла Канады об осуществлении важных документов в сфере национальной безопасности и обороны Украины. Он отметил, что в рамках реализации Стратегии национальной безопасности глава государства на прошлой неделе утвердил Стратегию военной безопасности.

Со своей стороны, посол Канады обратила внимание на важность установления надлежащего демократического гражданского контроля над ВСУ. По словам Галадзы, принятие необходимых для этого законопроектов станет важным сигналом для НАТО.

Посол подчеркнула, что Канада поддерживает усилия Украины по реформированию сектора обороны и безопасности и в противостоянии российской агрессии.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.

Обострение на Донбассе:

  • 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
  • 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
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