Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

Юлия Закрепа
26 октября 2024, 23:03
49
Перед этим законопроект об иностранных военных в Украине приняла Верховная Рада.
В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон
Зеленский подписал закон о появлении иностранных офицеров / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, ОПУ

Главное:

  • Иностранцы будут на офицерских должностях в ВСУ и НГУ
  • В Украине создадут Центр рекрутинга иностранцев
  • Иностранцы будут проходить специальную проверку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в ВСУ и Нацгвардии на офицерских должностях.

В карточке законопроекта №12023 на сайте парламента отмечается, что в пятницу 25 октября закон был возвращен с подписью от президента. Перед этим, 10 октября, соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

видео дня

До подписания этого законопроекта иностранцы имели право служить только на рядовых и сержантских должностях.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что "совершенствование законодательства обусловлено сложной оперативной ситуацией на линии боевых действий, которая требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований".

Этим законом также предусмотрено создание Центра рекрутинга иностранцев. Здесь они будут проходить проверку, чтобы выяснить:

  • законно ли человек находится на территории Украины;
  • привлекали ли его к административной или уголовной ответственности по законам Украины;
  • связан ли он с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
  • другие обстоятельства, которые могут помешать принять такого человека на военную службу по контракту.

Обучение ВСУ в странах НАТО

Союзники помогли подготовить на полигонах ЕС тысячи украинских военных и обещают продолжать обучение для бойцов ВСУ.

По состоянию на данные 2023 года за 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны.

В 2023 году Палата депутатов Чехии одобрила предложение правительства, и украинские воины смогли продолжить обучение в Чехии в 2024-м.

В течение 2023 года в Чехии прошли обучение около 3500 украинских военнослужащих, еще около 500 обучили чешские инструкторы на территории Польши.

Войска НАТО в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался об отправке войск в Украину. Он четко дал понять, что такие действия, по его мнению, могут привести к эскалации на фронте, чего он очень опасается, поэтому ни в коем случае не будет отправлять в Украину немецких солдат.

Наталья Глоба рассказала, что существует 5 сценариев ввода войск НАТО в Украину. В Европе уже понимают, что Путин хочет уничтожить европейскую цивилизацию. Поэтому Запад начинает вырабатывать стратегические шаги, но проблема в том, что страны ЕС до сих пор по-разному чувствуют картину мира.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал решительное заявление об отправке войск НАТО в Украину. НАТО пытается избежать прямого конфликта с Россией поэтому не может отправлять свои военные формирования в Украину и сбивать ракеты над ее регионами.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине ВСУ Владимир Зеленский новости Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцы получат "тысячу от Зеленского" в декабре: куда начислят и на что можно потратить

Украинцы получат "тысячу от Зеленского" в декабре: куда начислят и на что можно потратить

23:39Украина
В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

23:03Украина
РФ готовит массированные атаки по Украине: Жмайло раскрыл планы РФ до 2026 года

РФ готовит массированные атаки по Украине: Жмайло раскрыл планы РФ до 2026 года

21:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

Гороскоп на завтра 27 октября: Тельцам - успех во всем, Скорпионам - не повезет

Гороскоп на завтра 27 октября: Тельцам - успех во всем, Скорпионам - не повезет

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

Последние новости

23:39

Украинцы получат "тысячу от Зеленского" в декабре: куда начислят и на что можно потратить

23:33

Чуть не лопнула: Лорак попыталась спеть хит Уитни Хьюстон и знатно опозориласьВидео

23:03

В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

22:53

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

22:52

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
22:26

В районе Рязанского НПЗ появилось загадочное зарево: местные слышали взрывы и сиренуВидео

21:21

РФ готовит массированные атаки по Украине: Жмайло раскрыл планы РФ до 2026 года

20:24

"Украина вынуждена воевать против КНДР": Зеленский сказал, когда войска появятся на фронте

19:57

Россияне потеряли два вертолета в один день: власти замалчивают "причины"

Реклама
19:30

В Одессе прогремела серия взрывов: что известно

19:10

Какой позитив для Украины от разоблачения МСЭК?мнение

18:59

В ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта: РФ атакует из авиации

18:57

В Днепре чудом спасли женщину из-под завалов дома: количество жертв от удара РФ возрослоФото

18:56

Воет сирена, слышны взрывы: в России жалуются на атаку дронов по военному аэродрому

18:14

Меган Маркл и принц Гарри выбесили новых соседей в Португалии

17:56

Для раннего и богатого урожая: что добавить к луку на зиму перед посадкой

17:45

В Украине могут ввести обязательную накопительную пенсию: что известно

17:41

Часть украинцев получит надбавку к пенсии в ноябре: кому и сколько добавят

16:43

КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину: до 28 октября соберут 5 тысяч солдат - NYT

16:23

"Угледарский сценарий может повториться": какой город под угрозой оккупации

Реклама
16:15

Россия уходит в аутсайдеры: саммит БРИКС обнулил все намерения Путина - Подоляк

16:05

В Украине появятся четыре завода Rheinmetall: стали известны детали

15:37

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

15:25

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

15:20

Комбриг 93-й ОМБр раскрыл, что будет победой Украины в войне

15:02

Он призывного возраста: Роднянский рассказал, что делает его сынВидео

14:50

Как правильно есть хлеб с маслом в ресторане: нюансы этикетаВидео

14:48

Что делать, если на ноутбуке быстро садится батарея: простое решение

14:45

"Украинских военных в плен брать не будут": войска РФ получили новый приказ

14:25

Украинский актер шокировал шрамами на руках после попытки самоубийстваВидео

14:04

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине: военные объяснили важность операции

14:00

Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами

13:58

Женщина показала гениальный лайфхак, как на тесной парковке не поцарапать соседние авто дверьюВидео

13:47

Как размножать алоэ вера: способ, который работает на 100%Видео

13:12

Есть прилеты и погибшие: РФ запустила по Украине почти 100 ракет и дронов - сколько сбили

13:02

В России анонсируют окончание "СВО": оккупантам нечем воевать

12:41

В Украине начали действовать новые правила выдачи повесток: что изменилось - адвокат

12:24

Как правильно есть ножом и вилкой и как показать, что трапеза оконченаВидео

12:15

Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

11:50

РФ применила новую тактику для ударов дронов по Киеву: в КГВА раскрыли детали

Реклама
11:23

Бронирование военнообязанных в Украине частично возобновили - Кабмин

11:19

4 погибших, есть разрушения: Зеленский сделал заявление после ночной атаки РФ по УкраинеФото

11:12

ВСУ при поддержке танков создали на Курщине "дорогу смерти" для войск РФ - Forbes

10:48

Похудела на 45 килограмм без диет: украинская актриса раскрыла свой секрет

10:12

Рекордные цены для Украины: стоимость популярного овоща стремительно растет

09:40

Как вырастить розу из черенка в картошке: флорист разоблачила обманВидео

09:34

Враг уже в городе: над Селидовом нависла серьезная угроза - Варченко

09:22

Погибла девочка, есть пострадавшие: РФ ночью более 7 часов атаковала Киев - появились детали

08:58

Российские оккупанты продвинулись на Донетчине: в DeepState назвали направления

08:53

ВСУ вернули позиции возле двух стратегически важных городов: ситуация изменилась - ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять