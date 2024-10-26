В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

Перед этим законопроект об иностранных военных в Украине приняла Верховная Рада.

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Зеленский подписал закон о появлении иностранных офицеров / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, ОПУ

Главное:

Иностранцы будут на офицерских должностях в ВСУ и НГУ

В Украине создадут Центр рекрутинга иностранцев

Иностранцы будут проходить специальную проверку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в ВСУ и Нацгвардии на офицерских должностях.

В карточке законопроекта №12023 на сайте парламента отмечается, что в пятницу 25 октября закон был возвращен с подписью от президента. Перед этим, 10 октября, соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

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До подписания этого законопроекта иностранцы имели право служить только на рядовых и сержантских должностях.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что "совершенствование законодательства обусловлено сложной оперативной ситуацией на линии боевых действий, которая требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований".

Этим законом также предусмотрено создание Центра рекрутинга иностранцев. Здесь они будут проходить проверку, чтобы выяснить:

законно ли человек находится на территории Украины;

привлекали ли его к административной или уголовной ответственности по законам Украины;

связан ли он с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

другие обстоятельства, которые могут помешать принять такого человека на военную службу по контракту.

Обучение ВСУ в странах НАТО Союзники помогли подготовить на полигонах ЕС тысячи украинских военных и обещают продолжать обучение для бойцов ВСУ. По состоянию на данные 2023 года за 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны. В 2023 году Палата депутатов Чехии одобрила предложение правительства, и украинские воины смогли продолжить обучение в Чехии в 2024-м. В течение 2023 года в Чехии прошли обучение около 3500 украинских военнослужащих, еще около 500 обучили чешские инструкторы на территории Польши.

Войска НАТО в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался об отправке войск в Украину. Он четко дал понять, что такие действия, по его мнению, могут привести к эскалации на фронте, чего он очень опасается, поэтому ни в коем случае не будет отправлять в Украину немецких солдат.

Наталья Глоба рассказала, что существует 5 сценариев ввода войск НАТО в Украину. В Европе уже понимают, что Путин хочет уничтожить европейскую цивилизацию. Поэтому Запад начинает вырабатывать стратегические шаги, но проблема в том, что страны ЕС до сих пор по-разному чувствуют картину мира.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал решительное заявление об отправке войск НАТО в Украину. НАТО пытается избежать прямого конфликта с Россией поэтому не может отправлять свои военные формирования в Украину и сбивать ракеты над ее регионами.

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