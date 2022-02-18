Убил 14-летнюю девочку, а потом танцевал в СИЗО и угрожал свидетелям - новые детали трагедии в Одессе

Дарья Дробот ушла из дома 2 ноября 2019 года и не вернулась, позже ее нашли мертвой / Фото od.npu.gov.ua, Instagram

Появились новые подробности о Кирилле Олениче, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за разбойное нападение и умышленное убийство 14-летней Даши Дробот.

Трагедия произошла под Одессой в 2019 году. На момент совершения преступления убийце было всего 15 лет, пишет Obozrevatel.

Даша и Кирилл жили в Одессе и учились в одной школе, оба – из хороших и не бедных семей. Однако, подросток подсел на наркотики, часто уходил из дома, его мать неоднократно обращалась в полицию.

Всего за два месяца до трагедии девятиклассник получил свою первую судимость. Оленича признали виновным в двойном грабеже несовершеннолетних. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

О Даше в школе отзываются хорошо: учителя ее любили, а сверстники – уважали. Девочка хорошо училась. Даша выглядела старше своих лет, мечтала стать фотомоделью.

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14-летняя девушка пропала 2 ноября 2019 года. На следующий день полиция опубликовала фото и обратилась за помощью в розыске. Тело Даши со следами насильственной смерти нашли в лесополосе в районе села Лиски. Медики предварительно установили, что причиной смерти 14-летней Дарьи Дробот стала асфиксия - удушение. Также у погибшей была сломана челюсть.

По подозрению в совершении преступления задержали 15-летнего Кирилла Оленича.

Выяснилось, что компания подростков, среди которых были Даша и Кирилл, отправилась праздновать Хэллоуин. Позже девочка позвонила и сказала, что уже находится в маршрутном такси, а после 17 часов перестала выходить на связь.

"Компания отдыхала в посадке. Двое подростков отошли от друзей, Кирилл пытался склонить Дашу к интимной близости, однако она отказала – это настолько вывело его из себя, что и привело к трагедии. Девочка была жестоко избита", – рассказывали правоохранители.

Позже в суде основным мотивом совершения преступления назвали тот факт, что подросток хотел отобрать у Даши телефон Xiaomi стоимостью три тысячи гривен. Когда он убедился, что девочка не дышит, то скрылся с места преступления.

"Кирилл был настолько уверен в своей безнаказанности, что после убийства даже не прятался. Вечером в день исчезновения Даши его видели несколько знакомых, и на улице, и в супермаркете. На вопросы, почему у него руки в крови, подросток отвечал, что на него "напали цыгане", а он отобрал у них телефон. И даже хвастался, показывал, а это был мобильный убитой им девочки", – пишет издание со ссылкой на источник.

Во время содержания в следственном изоляторе Кирилл Оленич выкладывал видео, как он танцует, а также звонил с угрозами свидетелям преступления. Однако ему это не помогло, его приговорили к тюремному заключению.

Как сообщал Главред, прошлым летом в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Позже 13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении.

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