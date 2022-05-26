Участник ОИ от Украины стал корректировщиком огня РФ

Геннадий Красильников / Скриншот

Участник двух Олимпийских игр в составе сборной Украины, тяжелоатлет Геннадий Красильников задержан за корректировку огня российских оккупантов.

Видео с кадрами задержанного штангиста опубликованы в Сети. Отмечается, что пособника оккупантов украинские защитники задержали в Чугуеве Харьковской области.

Среди группы задержанных оказался украинский спортсмен-тяжеловес Геннадий Красильников.

Отметим, что Красильников является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, дважды выступал за сборную Украины на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории мужчин, заняв 9 и 4 место в финальном зачете.

Добавим, что судя по разговорам, задержанного хорошо знают украинские силовики. Не исключено, что ранее Красильников принимал участие в АТО.

Геннадий Красильников на ОИ-2004 / olympic-weightlifting.ru

Напомним, ранее сообщалось о том, что управления СБУ в Харьковской области разоблачили малолетнего парня, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня.

Оккупанты установили с ним контакт с помощью мобильного мессенджера.

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