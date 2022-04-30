Удачная охота: ВСУ за три минуты стерли в порошок четыре танка рашистов

Украинский ПТРК Стугна / фото: http://5.ua

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили четыре танка российских оккупантов за несколько минут боя.

Соответствующее видео с удачной работой расчета отечественного ПТРК Стугна опубликовано в Сети.

Отметим, что на видео зафиксировано, как украинские защитники точными выстрелами уничтожают вражескую бронетехнику.

При этом сразу четыре танка рашистов удалось подбить всего за три минуты.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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