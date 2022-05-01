Удар по командному пункту РФ под Изюмом: Герасимова срочно эвакуировали в Москву – CIT

Валерий Герасимов / Минобороны РФ

Начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова после его пребывания в осажденном Изюме могли эвакуировать в Москву самолетом.

По данным группы расследователей Conflict Intelligence Team, возле границы с Украиной была замечена авиационная группировка РФ, самолет из состава которой позже доставил Герасимова в Москву.

Отмечается, что 30 апреля в Белгороде были замечены самолеты министерства обороны РФ и росгвардии с бортовыми номерами RF-85042/RF-85136.

А в воскресенье, 1 мая, к ним присоединился еще одно воздушное судно РА-85426, которое также подконтрольно минобороны страны-агрессора. Через некоторое время в Белгороде были замечены два транспортных вертолета Ми-8 в сопровождении ударных Ка-52.

"Один из вертолетов доставил начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который вскоре после этого быстро улетел на самолете в Москву. Это может быть косвенным подтверждением упорных слухов о том, что Герасимов находился в оккупированном Изюме, на главной российской линии наступления на Донбассе, и украинских заявлений о том, что в этом районе был уничтожен командный пункт", — сообщают расследователи CIT, ссылаясь на свои осведомленные источники.

В публикации Conflict Intelligence Team также говорится, что начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов цел и невредим.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области под Изюмом в результате взрыва в районе штаба 2 армии мог получить ранение начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Высокопоставленный российский военачальник-оккупант ранее прибыл в район боевых действий, чтобы лично командовать наступлением на Славянск Донецкой области.

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