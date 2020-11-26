Удар в ответ: Минск анонсировал санкции против Украины

Подготовлен санкционный список в отношении официальных лиц Украины, заявил Владимир Макей.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о подготовке введения санкций против украинских должностных лиц.
Как подчеркнул он в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале МИД Беларуси, Минск уже подготовил санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины.
Макей пояснил этот шаг тем, что украинской стороной якобы предпринимаются действия, направленные против Беларуси.
"На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - заявил Макей.
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Автор: Алексей Тычина