Удар в ответ: Минск анонсировал санкции против Украины

Беларусь готовит санкции против Украины / ej.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о подготовке введения санкций против украинских должностных лиц.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале МИД Беларуси, Минск уже подготовил санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины.

Макей пояснил этот шаг тем, что украинской стороной якобы предпринимаются действия, направленные против Беларуси.

"На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - заявил Макей.

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