Ударил в стекло с разгона: в Фастове мужчина ни с того, ни с сего атаковал машину копов

Мужчина разбил машину копов и пытался сбежать / Скриншот

В Фастове на Киевщине полицейские задержали мужчину, который с неизвестных причин ночью разбил стекло служебного автомобиля патрульных и ударил копа.

В Министерстве внутренних дел сообщают, что инцидент произошел во время составления полицией протокола правонарушения на железной дороге.

"На Привокзальной площади около 3:00 ночи 34-летний местный житель в нетрезвом неожиданно бросился к сотрудникам полиции, разбил стекло служебного авто и ударил по лицу одного из правоохранителей", - говорится в сообщении.

После этого, нападающий попытался сбежать от копов и скрыться с места происшествия, однако те его задержали в порядке статьи 208 УПК.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УКУ. Меру пресечения задержанному будет избирать суд.

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Напомним, ранее в Херсоне водитель BMW сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Виновник скрылся с места ДТП. Авария произошла 30 июня, около 22 часов, на улице Перекопской. Пешеход скончался в больнице. Выяснено, что автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.

По данному факту начато служебное расследование. Подозреваемого в ДТП уже отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Также курьезный случай произошел в Варшаве. Украинец, который грубо нарушил правила дорожного движения и едва не сбил пешеходов, убегал от местных полицейских и отбивался от них огнетушителем.