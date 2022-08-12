"Ударили ракетами": опубликован перехват оккупантов о взрывах в Крыму

Оккупанты РФ не исключают удара по Крымскому мосту.
Оккупанты считают, что взрывы на аэродроме в Новофедоровке в Крыму стали результатом ракетной атаки ВСУ.
Украинская разведка опубликовала перехват разговора оккупантов из Донецкой области, которые говорили о взрывах на аэродроме в Крыму.
Отметим, что оккупанты не верят в версию Минобороны России о детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке.
"В Крыму аэропорт какой-то, ну говорят, взорвался там, "небрежность". На заправке боеприпасы взорвались. Блин в Крыму!", - говорит оккупант.
"Какие заправки? Ударили (нецензурно, - ред.) укропы ракетами", - отвечает собеседник.
"Хохлы говорят, да, взорвали ракетами. А россияне по телевизору: отрицают (нецензурно, - ред.), это была небрежность. Не признаются", - говорят оккупанты.
"А может еще по мосту ударят (нецензурно, - ред.) …", - добавили они.
Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
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