Удары спецназа ВСУ на юге: в США рассказали о контрнаступлении украинской армии

Контрнаступательные действия ВСУ влияют на российские оккупационные власти в регионе, подчеркнули в ISW.
В Херсонской области контрнаступательными действиями украинских сил постепенно сводятся на нет российские тактические и оперативные возможности.
Удары ВСУ ощутимо ослабляют логистические и административные возможности России на оккупированном юге. Об этом идет речь в свежей сводке американского Института исследования войны (ISW).
Также идет речь о дальнейшем разрушении российских наземных линий связи (GLOC) в центре Херсонской области. Украинский спецназ провел ограниченную операцию против российской базы ФСБ в районе Энергодара.
При этом контрнаступательные действия ВСУ влияют на российские оккупационные власти в регионе. С их стороны уже звучат заявления о том, что псевдореферендум о присоединении Херсона и области к России будет "поставлен на паузу" по соображениям "безопасности".
Отмечается, что заявления коллаборантов указывают на высокий уровень дезорганизации внутри оккупационных режимов, что, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления.
В ISW добавили, что украинские силы намерены постепенно сводить на нет российские тактические и оперативные возможности в Херсонской области, что, вероятно, повлияет на административные и бюрократические возможности оккупационных чиновников.
Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.
Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.
Читайте еще:
- "Мы эту "котлету" готовим к нарезанию": Арестович рассказал, как ВСУ готовятся освобождать Херсон
- "Жест доброй воли": у Зеленского предложили россиянам уйти из Херсона по-хорошему
- Мощные прилеты для оккупантов: в Херсоне и Чернобаевке прогремели новые взрывы