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Угроза отхода до Правобережья: названы сроки и направления новых ударов РФ

Алексей Тесля
27 февраля 2024, 13:42
Украинские силы продолжают наносить врагу ощутимые потери, но зависят от западной помощи, подчеркнул Александр Мусиенко.
Александр Мусиенко, ВСУ
Александр Мусиенко спрогнозировал развитие событий / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Несмотря на то, что оккупанты находятся на пике наступательных возможностей и идут в атаку сразу на востоке и юге Украины, сил у захватчиков хватит до апреля, максимум мая, заявил глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Россияне далее будут вынуждены взять паузу минимум на полтора месяца и многое будет зависеть от комплектования и обеспечения вражеских подразделений, сказал он в комментарии Фокусу.

"Украинские силы продолжают наносить врагу ощутимые потери, но зависят от западной помощи. Чем больше оружия, тем больше шансов остановить армию РФ. До лета 2024 года все реально при условии отправки Киеву значительного объема вооружений", — говорит эксперт.

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По его прогнозу, активные боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения и отход ВСУ из некоторых территорий вполне реален. Тактические отступления, отход на более укрепленные позиции и маневры между рубежами допустимы для оборонной стратегии.

"Но рисовать апокалиптические сценарии отходов до Правобережья не стоит", — добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ранее Юрий Гудименко предупредил об угрозе нового штурма Киева. В 2022 году у РФ не было сил для того, чтобы пробиваться сквозь городскую застройку, говорит Юрий Гудименко.

Напомним, ранее майор ВСУ назвал неожиданные сроки наступления РФ. На сегодня Россия не проводит мобилизацию по политическим причинам, считает Алексей Гетьман.

Как сообщалось ранее, войска РФ февраля пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили им разгром. Оккупанты применили около 30 единиц военной техники и пехоту, однако после удара армии Украины вынуждены были вернуться на прежние позиции.

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Александр Мусиенко война России и Украины
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