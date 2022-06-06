Угрозы новых ракетных обстрелов: Данилов ответил на шантаж Путина

Алексей Данилов оценил новые угрозы Владимира Путина / Коллаж УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности на обороны Алексей Данилов прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина новых ракетных обстрелов Украины.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, он напомнил о том, что война РФ против Украины продолжается.

"У нас идет война. Я не знаю, к чему приводят эти его (Путина – ред.) "пугалки", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО объяснил, что Путин предлагает, чтобы Украина сдалась и подписала капитуляцию. По его словам, если бы у ВСУ было достаточно средств для того, чтобы защищаться, это значительно нам помогло бы выбить врага с оккупированных территорий.

"Я категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт", – добавил Данилов.

Новые угрозы Владимира Путина

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин пригрозил нанесением новых ракетных ударов по территории Украины.

В интервью, опубликованном росСМИ, он заявил, что РФ сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

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