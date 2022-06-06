Угрозы новых ракетных обстрелов: Данилов ответил на шантаж Путина

Капитуляцию должна подписывать Россия, уверен секретарь СНБО.
Секретарь Совета национальной безопасности на обороны Алексей Данилов прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина новых ракетных обстрелов Украины.
Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, он напомнил о том, что война РФ против Украины продолжается.
"У нас идет война. Я не знаю, к чему приводят эти его (Путина – ред.) "пугалки", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО объяснил, что Путин предлагает, чтобы Украина сдалась и подписала капитуляцию. По его словам, если бы у ВСУ было достаточно средств для того, чтобы защищаться, это значительно нам помогло бы выбить врага с оккупированных территорий.
"Я категорически против таких событий и считаю, что капитуляцию должна подписывать совсем другая страна. Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город, к сожалению, это факт", – добавил Данилов.
Новые угрозы Владимира Путина
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин пригрозил нанесением новых ракетных ударов по территории Украины.
В интервью, опубликованном росСМИ, он заявил, что РФ сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.
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