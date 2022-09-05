Украина активно готовится к ядерной и химической атаке со стороны РФ

Ядерная угроза / pixabay, reuters

Украина готовится эффективно реагировать на возможные ядерные и химические угрозы из-за войны, которую развязала Россия.

Как рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Зеркалу недели, в Украине 10% бригад экстренной медицины перестроили на оказание помощи при химической, биологической и ядерной опасности.

По его словам, речь идет о специально оборудованные бригады, которые имеют антидоты, или костюмы, или средства индивидуальной защиты для оказания помощи пострадавшим в зоне поражения.

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"Полностью быть готовыми, например, к применению оружия массового поражения, почти невозможно. Сейчас мы больше фокусируемся на том, чтобы подготовить систему, чтобы она могла быстро выявлять любые риски", – говорит он.

В частности в ряде регионов уже прошли тренинги для региональных специалистов по дозиметрии и радиационной защите. Основная функция таких специалистов-обеспечить эффективное реагирование в области.

Кузин рассказал, что в Днепре были проведены учения, во время которых отрабатывали эвакуацию населения в случае аварийной ситуации на Запорожской АЭС.

"Сейчас каждая община устанавливает свои схемы оповещения населения-от громкоговорителей до дворовых чатов или объявлений", - рассказал он.

Угрозы РФ химическим и ядерным оружием

На территории захваченного Россией Крыма есть все признаки того, что Москва разместила там тактическое ядерное оружие. Военное руководство страны-агрессора отправило на полуостров специалистов, обслуживающих ядерные объекты.

На Крымском полуострове восстановлена инфраструктура для функционирования ядерных вооружений. Российские ракеты могут достать до любой столицы Европы. Об этом заявила генеральный директор Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

Германия передаст Украине транспорт и специальное оборудование для дезактивации радиоактивных, биологических и химических боевых отравляющих веществ. Украинские военные прошли учения по использованию этих систем.

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