Украина арестовала 12 самолетов РФ и выдвинула громкое обвинение

Самолеты РФ арестованы судом Украины / Reuters

Решением суда наложен арест на 12 самолетов российской компании, которые осуществляли незаконные полеты в оккупированный РФ Крым.

Самолеты российского авиаперевозчика использовались для перевозки пассажиров из и в закрытый Украиной пункт пропуска Симферополь-авиа, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Отмечается, что в ходе расследования ГУ СБУ в АРК уголовного производства по ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 УК Украины установлено, что одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства.

"Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на ВОТ АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", - отметили в прокуратуре.

В сообщении указано, что ранее в рамках указанного производства по ходатайству прокуратуры АРК был наложен арест на 199 воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров.

Также прокуратура автономии обратилась в Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

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Захват Крыма РФ - о чем сообщалось ранее:

Ранее министр по вопросам оккупированных территории Алексей Резников ранее говорил, что после того, как захваченный Крым вернется в состав Украины, Киев рассмотрит возможность выдворения граждан РФ с полуострова, которые попали в Крым в обход украинских контрольно-пропускных пунктов пересечения границы.

В Госдуме России подвергли критике заявление Резникова и призвали открыть против него уголовное дело, а также объявить украинского министра в розыск.