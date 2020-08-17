"Будем защищать свои интересы": Украина отозвала посла в Беларуси

В МИД Украины напомнили о выдаче России боевиков ЧВК Вагнера и заявления Лукашенко на выборах в Беларуси/ ZN.UA

Передача Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России, вопреки всем договоренностям, стала тяжелым ударом по отношениям Украины и Беларуси. Этот фактор, а также ничем не обоснованные обвинения Александра Лукашенко в адрес Киева, привели к тому, что было принято решение об отзыве посла в Беларуси Игоря Кизима с целью проведения консультаций.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

По его словам, Киев не намерен сдавать свои национальные интересы и, несмотря на отзыв посла в Беларуси, будет продолжать защищать права своих граждан на территории этой страны.

"Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси", - сказал Кулеба.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства назвал причины такого шага – это выдача Минском боевиков ЧВК Вагнера, к которым имеет претензии украинское правосудие, и ряд не подкрепленных фактами заявлений Лукашенко о вмешательстве в белорусские выборы с территории Украинского государства.Читайте такжеБеларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину

Кроме того, Киев настораживает намерение Минска привлечь Россию к урегулированию внутриполитического конфликта в Беларуси.

"Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активное привлечение России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси", - подчеркнул Кулеба.

Напоследок глава МИД Украины добавил, что все вышеизложенные факты привели к действиям Киева по кардинальному пересмотру отношений с Минском.Читайте также"Мы не знаем, на что они способны": Лукашенко заявил о войне и ждет пакостей из Украины и России

Напомним, в воскресенье, 16 августа, Александр Лукашенко на провластном митинге в Минске заявил, что Латвия, Литва, Польша и Украина "приказывают" Беларуси провести перевыборы президента страны. Политик заявил, что власти не намерены идти на поводу у других стран.

Добавим, 14 августа Беларусь выдала 32 боевика ЧВК Вагнера России, среди них, как при задержании утверждали в Минске, были украинские граждане. Украина и Беларусь проводили консультации о выдаче наемников Киеву, однако договоренности провалились.