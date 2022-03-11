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Украина борется вчетверо дольше, чем ожидал враг, и достигла стратегического перелома – Зеленский

11 марта 2022, 14:29

Россия не обращает внимания на тысячи своих убитых военных, которых собирает по всей РФ, чтобы бросить в ад войны, отмечает президент Украины.

Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский / Скрин из видео

Украина уже борется против российских оккупантов 16 дней – вчетверо дольше, чем Россия на это рассчитывала. Мы уже достигли стратегического перелома и идем к победе над врагом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Это война с очень упрямым врагом, который не обращает внимание на тысячи своих – даже своих – убитых солдат. Который сейчас собирает по всей России резервистов, срочников, чтобы бросить их в ад этой войны. Который придумал завозить наемников против наших людей. Головорезов из Сирии, из страны, которую разрушали так же, как оккупанты сейчас уничтожают нас", – отметил Зеленский.

За прошлую ночь и это утро оккупанты "провели демилитаризацию" водопровода в Чернигове, отметил Зеленский. Водопровод был поврежден из-за обстрелов со стороны российских захватчиков, в результате чего город остался без воды. Украинские коммунальщики пытаются восстановить водоснабжение.

"Из-за постоянных обстрелов в частях Сумской, Киевской и Донецкой областей нет электричества, есть проблемы с теплом, нет газа и воды. Это гуманитарная катастрофа", – подчеркнул президент Украины.

Глава Украинского государства напомнил, что в ночь на пятницу, 11 марта, оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом, детский сад в Днепре.

"За что? Как они угрожали России?", – подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что захватчики разрушали жилые дома в селах Сумской области, Мариуполе, Харькове, обстреляли ракетами Луцк и т.д.

Зеленский отметил, что санкционных пакетов, которые на данный момент были введены другими государствами, на сегодняшний день недостаточно – Россия всё равно продолжает бомбардировки. Он подчеркнул, что РФ должна платить за эту страшную войну ежедневно.

Он рассказал также о гуманитарных коридорах.

"Наши чиновники сегодня организовали 12 гуманитарных коридоров. Грузы с продуктами, водой и лекарствами уже в пути. Изюм, Энергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андреевка, Козаровичи, Микуличи, Макаров и конечно Мариуполь. Если же оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в конце концов они получат такой ответ мира, что уже и сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах", – подчеркнул Зеленский.

Украина также сделает весной полноценную посевную кампанию, насколько это будет возможно, отметил президент.

"На всей нашей земле, что бы там ни было, должны этой весной, как и любой весной, сделать полноценную посевную кампанию. Настолько, насколько это возможно. Потому что это – о жизни, мечтах, будущем. А значит, и о нашей победе", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключена. Но, по его словам, предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют устроить теракт в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы впоследствии обвинить Украину.

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