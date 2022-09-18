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Украина фундаментально изменила современную войну: в НАТО поражены успехами ВСУ

18 сентября 2022, 08:58

Украинские военные очень креативно используют западное вооружение, подчеркнул Роб Бауэр.

Украинские военные, ВСУ, уничтоженная российская техника
Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков / Генштаб ВСУ, УНИАН

Характер современной войны фундаментально изменен действиями украинских военных на поле боя в войне с РФ.

"Украина фундаментально изменила современную войну. Мы видели очень интересную комбинацию гражданско-военного сотрудничества", - заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Укринформ.

Он напомнил о том, что ранее Илон Маск предоставил Starlink и это позволило Украине задействовать спутниковые системы.

Представитель НАТО обратил внимание на то, что украинские военные очень креативно используют западное вооружение, иногда так, как силы Альянса никогда не испытали его в "нормальных" условиях.

Например, украинцы устанавливали на автомобильном шасси системы, обычно используемые на воде, и применяли их против российских морских целей.

Он пояснил: "Это те вещи, которые очень интересно видеть. С другой стороны, тренировки в странах НАТО с 2014 года позволили украинской армии изменить способ ведения войны от устаревшего построссийского стиля, который наблюдался некоторое время назад, к более современному".

Офицер НАТО говорит, что ВСУ изменили способ военного управления, когда выполнение задачи остается на максимально низком тактическом уровне.

При этом Бауэр привел пример опыта Харьковского наступления ВСУ, когда маленькие тактические единицы, вроде взвода мощностью до 30 военных во главе с молодым лейтенантом, брали на себя инициативу и быстро отвечали на изменения ситуации на поле боя.

Напомним, ранее советник ОП Алексей Арестович заявил о том, что Владимир Путин начал готовиться к войне еще в феврале прошлого года. К этому его подтолкнул арест кума - Виктора Медведчука.

Он убежден, что именно дело Медведчука стало формальным поводом для начала полномасштабного вторжения, эта война была практически неизбежной.

Как заявлял секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, а население оберегали от массовой паники.

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