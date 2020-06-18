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Зеленский требует для Украины полноправного членства в ЕС

Глава государства принял участие в саммите.

18 июня 2020, 21:19
Зеленский
Зеленский требует полноправного членства в ЕС / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится исключительно к полноправному членству в Европейском Союзе.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - написал он в своем Twitter.

Глава государства принял участие в саммите Восточного партнерства с участием руководства ЕС, глав государств Восточного партнерства и глав всех государств-членов ЕС, которій состоялся 18 июня в режиме видеоконференции.

В рамках саммита президент подчеркнул, что преимуществами объединения Украины с ЕС должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Читайте такжеВ Минфине обнародовали планы на помощь в €500 млн от ЕС"Эта встреча - прекрасная возможность обсудить дальнейшее сотрудничество для выхода из текущего кризиса и преодоления подобных вызовов в будущем. Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межчеловеческие и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории", - отметил Зеленский.

Президент констатировал, что партнеры должны помогать друг другу, например, в проблеме преодоления последствий коронавируса. По словам Зеленского, сейчас в ЕС важна интеграция между странами, а не политическая самоизоляция.

Глава государства поблагодарил Евросоюз за макрофинансовую помощь и высказал надежду, что Украина получит поддержку при закупке вакцины от Covid-19, когда препарат будет утвержден.

Как ранее сообщалось, Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС. Он запланирован на 1 октября, заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса безвизовый режим Украины с Евросоюзом отменен не будет. Как заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, оснований для закрытия границы в страны ЕС нет.

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