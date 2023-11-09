Украина может вступить в ЕС по сокращенной процедуре: назван способ

Стало известно, при каких обстояельствах Украина может ускорить вступление в Евросоюз.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-mozhet-vstupit-v-es-po-sokrashchennoy-procedure-nazvan-sposob-10515424.html Ссылка скопирована

Украина может вступить в ЕС по сокращенной процедуре / коллаж: Главред, фото: Офис Президента, Flickr

Сокращенная процедура вступления в Евросоюз многим кажется невозможной, а вот политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач считает иначе. На каких основаниях это может произойти, он рассказал в интервью Главреду.

Сокращенные процедуры вступления в ЕС - способ для Украины

Владимир Горбач утверждает, что время, в котором мы живем, наполненно огромными внутренними трансформациями, что делают любые чудеса возможными и осуществимыми.

По словам эксперта, поспособствовать ускоренному вступлению Украины в ЕС могут и внешние причины безопасности. Эти причины довольно прогнозируемо могут побуждать ЕС принимать решения о внутренних реформах, в то время, как кто-то из членов союза будет против и начнет блокировать изменения. Такие события, по мнению Горбача, легко могут привести к созданию нового союза и организации с новым именем.

видео дня

В принципе (в таком случае - ред.) не будет другого пути, кроме как создать новую организацию - новый Союз с новым названием, новыми правилами, учредительными договорами или Конституцией. И если дойдет до таких противоречий внутри организации, тогда у нас появится шанс стать соорганизатором на старте новой структуры.

Конечно, подобные сценарии звучат довольно фантастически, но эпоха огромных трансформаций, на которой акцентирует внимание Горбач, всё же ничего исключает.

Напомним, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Потому Европейская комиссия рекомендовала уже начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Также известно, затрудняют начало переговоров о вступлении в ЕС позиции Венгрии и Словакии. Эксперт дал прогноз на вступление Украины в ЕС и пояснил, что для успеха в переговорах о вступлении Украине необходимо заручиться и поддержкой именно этих стран.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.