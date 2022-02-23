Украина отключается от энергосистем России и Беларуси

Энергетика / ТСН

С 24 по 26 февраля в Украине произойдет отключение от энергосистем Беларуси и России.

Как сообщает Укрэнерго, первый этап тестирования энергосистемы Украины в изолированном от систем России, Беларуси режиме вскоре начнется

В настоящее время украинская объединенная энергетическая система (ОЭС) будет соединена с "островом Бурштынской ТЭС", две ее части будут работать синхронно.

ЦРабота в изолированном режиме – испытание, которое проводят в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E", – отметили в Укрэнерго.

Для чего будут проводить отключение от энергосистем Беларуси и России

Там уточнили, что такие действия предусмотрены Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем.

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Они должны проводиться в 2 этапа: в зимний и летний периоды.

В компании добавили, что испытания в изолированном режиме и будущая синхронизация энергосистемы Украины с европейской будет осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основой для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

Напомним, Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, после пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.

При этом руководитель Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк говорит, что у властей Украины нет другого выхода, кроме как сравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. И уже вскоре должна быть принято решение о механизме.

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